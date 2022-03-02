【全城掃貨】超市HKTVmall即食麵及杯麵被清空 日清拆解餐廳版與普通版出前一丁分別

▲ 「小禁足」消息流出，不少市民四出搶購食物儲糧，街市、超市及網購平台貨架幾乎被搶購一空。

第五波疫情持續惡化，消息指，今日新增逾5萬宗確診個案，多間超市及連鎖店陸續宣佈縮短營業時間以配合疫情發展，加上政府預告將推行全民強檢，有消息指期間可能會實施禁足令。

禁足消息令市面出現搶糧潮，即食麵貨架被迅速清空。港人最愛的出前一丁麻油麵及合味道杯麵亦於網購平台上顯示「暫時缺貨」。

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▲ 大埔超市市民購物情況。 鮮肉及蔬菜被市民搶購一空，有市民更拍照留念。 （陳靜儀攝）

「小禁足」消息流出後，連日來大批市民湧到超市及街市入貨。除防疫用品大缺貨外，食物亦被搶清。當中，即食麵貨架情況最為嚴重，幾乎搶購一空。

一家四口的李太表示，今早9時着外傭姐姐到超市欲購買一些合味道杯麵及出前一丁。但外傭指，行了幾間超市，合味道與出前一丁貨架已清空。因此，李太透過HKTVmall網購入貨，但網頁顯示超市版出前一丁暫時缺貨，但她不清楚與超市版有何分別，故未有下單。當她改轉主意決定下單購買時，網頁亦顯示缺貨。

她表示打算明天再到超市購入罐頭及乾糧。

早知order 咗先!所有朋友都買定凍肉同杯麵，真係唔知大家要搶到幾時?

不少市民轉戰至網上入貨，TOPick亦到HKTVmall了解，發現合味道杯麵、普通版及「餐廳專用」版的出前一丁麻油麵同樣顯示暫時缺貨，而出前一丁其他味道亦陸續顯示暫時缺貨。

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HKTVmall售賣的港版出前一丁麻油麵(100克X 10包)價錢為$35，而「餐廳專用」版(原箱)出前一丁( 100克 X30包)價錢為$148。除價錢不同外，到底「餐廳專用」與超市出售的出前一丁有何分別？TOPick曾訪問日清香港解構兩者分別。

▲ HKTVmall日清食品大部分暫時缺貨。(圖片來源:HKTVmall 網截圖)

日清香港回覆TOPick查詢表示，旗下出前一丁品牌分為「餐廳專用」版及普通版，兩者差別在於包裝上的不同，其他部份如麵餅、味粉、麻油包及煮法並沒有分別。「餐廳專用」版亦只有麻油味，經由日清的批發商直接供應予餐廳作日常業務使用，並非作為一般零售用途。

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根據日清香港官網建議，出前一丁最佳煮法如下：

1)將麵放入500毫升的沸水中，煮約3分鐘。事先將湯粉倒進碗內。

2)離火後，先將鍋中熱水倒進碗中溶化湯粉，然後加入麵條，輕輕拌勻。

3)最後加入麻油，即可享用。

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責任編緝：王明芳