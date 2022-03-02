【報案中心】屯門警區大興報案中心使用量持續偏低　下周一起暫停服務

▲ 警方指屯門警區大興報案中心暫停服務。

警方今日（2日）表示，屯門警區大興報案中心自去年7月投入服務後，使用量持續偏低。為更有效調配資源以應對當前疫情挑戰，中心將於3月7日起暫停服務。



至於屯門警區轄下的屯門分區及青山分區警署報案室，將會繼續為市民提供24小時服務。

市民可透過以下途徑報案

致電屯門分區警署報案室（電話：36611670）或青山分區警署報案室（電話：36611668）

使用香港警務處網頁或香港警察流動應用程式「電子報案中心」內的電子報案表格

致函屯門分區警署（地址：新界屯門杯渡路100號）

倘若需要緊急服務，可致電九九九求助

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐