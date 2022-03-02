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【報案中心】屯門警區大興報案中心使用量持續偏低　下周一起暫停服務

社會 12:29 2022/03/02

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警方指屯門警區大興報案中心暫停服務。

警方今日（2日）表示，屯門警區大興報案中心自去年7月投入服務後，使用量持續偏低。為更有效調配資源以應對當前疫情挑戰，中心將於3月7日起暫停服務。

至於屯門警區轄下的屯門分區及青山分區警署報案室，將會繼續為市民提供24小時服務。

市民可透過以下途徑報案

  • 致電屯門分區警署報案室（電話：36611670）或青山分區警署報案室（電話：36611668）
  • 使用香港警務處網頁或香港警察流動應用程式「電子報案中心」內的電子報案表格
  • 致函屯門分區警署（地址：新界屯門杯渡路100號）
  • 倘若需要緊急服務，可致電九九九求助

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：余思嵐

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