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【身教育兒】李英愛捐1億韓圜助烏克蘭兒童　夫妻恩愛多年全靠這個原因

育兒經 12:38 2022/03/02

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近日烏克蘭遭受俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，雙方連日交戰，兩軍均有死傷，而烏克蘭駐韓大使Dmytro Ponomarenko昨日（1日）透過社交網公開表示韓星李英愛的親筆信件及1億韓圜（約66萬港元）的支票捐款，據韓媒稱，李英愛因看到戰禍令烏克蘭兒童受傷受苦的相片，忍不住落淚，決定捐款幫助烏克蘭人民，特別是要幫助當地的兒童。

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而烏國駐韓大使說：「對於著名韓國演員李英愛的信和財政上的幫助，以及希望戰爭快些完結的請求，我覺得非常感動。」李英愛在信中介紹自己是韓國的演員，同時也是曾參戰勇士的家人，比誰都還深刻感受到戰爭的慘烈。


育有一對10歲龍鳳胎的李英愛曾為家庭放棄事業14年，自2003年主演韓劇《大長今》後，沒有再接下演藝作品，到2009年下嫁美籍韓裔商人鄭浩英，已經鮮有出現在幕前，後來2011年誕下龍鳳胎更絕跡所有公開活動，專注經營家庭，直到2017年才復出拍韓劇《師任堂》，當年的《大長今》熱潮席捲全亞洲，李英愛選擇急流勇退，原因是她婚後及生孩子後，再次改變了價值觀，會為丈夫和孩子想更多，擴闊了視野。

夫婦擁有相同的價值觀

李英愛和丈夫鄭浩英結婚13年，依然非常恩愛，而秘訣就是共同的價值觀，丈夫形容李英愛十分簡樸，完全沒有明星的架子；至於李英愛對丈夫的評價：

來生還要嫁他。

短短一句就感受到濃厚的愛意。李英愛又認為陪伴孩子成長是重要的事，她曾在訪問說：

我會想到如何為孩子們創造一個更美好、適合生活的世界，畢竟最近世界各地發生太多不幸的事了。


身教育兒


事實上李英愛一向以身作則作為育兒方針，她一向關心社會時事及熱心公益，韓國去年10月發生震驚社會的虐兒事件，16個月大的女嬰貞仁（音譯）遭養父母長期虐打導致全身骨折及內臟破裂，於10月13日離世，當時李英愛夫婦就帶同一對仔女到墓園致祭，戴上口罩的她眼濕濕及神情哀傷，而一對子女亦和李英愛一起向貞仁的照片鞠躬。

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責任編輯:陳麗薇

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