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【昏迷女童】天瑜吸入性肺炎需打抗生素　爸爸連日到醫院上課籌備接女兒回家

兒童健康 13:30 2022/03/02

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天瑜爸爸連日到醫院上課，為接女兒回家做好準備。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約22個月。周爸爸近日在社交媒體更新女兒情況，指出天瑜早前得了吸入性肺炎要打抗生素，接種科興疫苗延期至本星期，而爸爸連日來到醫院上堂，為接天瑜回家繼續學習。

天瑜獲得醫護悉心照顧，精神不錯。（圖片：天瑜醫療事故關注組FB）

早前有吸入性肺炎

天瑜爸爸上周五在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組2022」發文，指出因疫情關係，超過半個月没見到天瑜，之前醫院告知天瑜得了吸入性肺炎，要打抗生素，及在腳上開多了一個輸液造口。由於天瑜打抗生素，醫生建議推遲本星期才給她接種科興疫苗。

據悉，吸入性肺炎是指有外物或液體吸入肺部後造成的問題，如在嘔吐後，吸入嘔吐物或胃酸，又或因吞嚥功能障礙而將口咽部的分泌物反覆的吸入肺部，飲水、吃東西嗆到也可能會造成吸入性肺炎。

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爸爸為接天瑜回家上課學習

為了接天瑜回家照顧，爸爸一直多方面籌備，除了需準備新屋擺放天瑜的醫療儀器之外，周父需學習如何照顧女兒。疫情下，他上星期終於可再到醫院上課，今天也會再到醫院，為接天瑜回家繼續學習。

天瑜精神不錯，爸爸感謝大口環根德公爵夫人兒童醫院一班醫護人員的悉心照顧。另外，早前醫生幫她拔牙，下排牙肉上留下兩個小洞，現在已經長岀新牙齒了。

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天瑜醫療事故關注組重開

除了更新天瑜的情況之外，周父昨日（1日）發帖分享了好消息，之前一時大意令舊有的FB「天瑜醫療事故關注組」不能使用，現時專頁已重開，內裡很多珍貴資料可保留。周父在新舊的專頁都寫道：

三月份的第一天，迎來一個重大的好消息，原有的「天瑜醫療事故關注組」專頁終於重開了！如無意外，以後會重用舊有的專頁，謝謝大家一路以來的支持！

周父分享天瑜扮醫生相片，有感近日疫情嚴重，要小心保重。（圖片：天瑜醫療事故關注組FB）

遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約22個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰顏紫燕

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