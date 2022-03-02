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【潮物速報】Moschino秋冬新作玩盡迪士尼角色　創意總監：古典+未來+超現實大搞作

休閒消費 15:26 2022/03/02

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日前的MOSCHINO舉行2022秋冬時裝騷，一如其創意總監Jeremy Scott作風，總能挑起大家的話題性，奇就奇在官方明言是向史丹利寇比力克的經典電影《2001：太空漫游》取材，場地非常配合跟電影經典房間的設置差不多，但大家一看到主角——女裝出場，好像時空亂轉入錯了樂園，突然去了迪士尼的感覺。

時裝界口痕友Diet Prada當然也加把咀，圖文並茂把迪士尼經典動畫《美女與野獸》中的多個角色造型比較，類近程度只是98％和99％的分別，更cap埋網民留言：「Jeremy不如說根本是《美女與野獸》主題……」，筆者不說那麼多，大家看看圖吧！

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在Moschino 2022秋冬女裝系列，是把豪華大宅中出現的傢俱元素全放到衣服上，所以壁爐時鐘即（葛士華 Cogsworth)、燭台（即盧米亞Lumiere）和掃帚（浦媚Plumette）等常見擺設又不為過，何況Jeremy Scott也明言是一次將古典、未來和超現實等元素來一次大搞作。

壓軸出場的金色豎琴形的晚裝，大家可能以為是在《野》中擺放在禮堂的豎琴作靈感，原來他與1947年迪士尼動畫《Fun and Fancy Free》中其中一個角色叫Golden Harp非常相似，雖然把動畫變成真人服裝，要做得靚也需要難度，這方面絕對難不倒Jeremy Scott的，但何不直接打正「Disney+」旗號達至雙贏局面呢？

記者：黃鑑江

撰文 : 黃鑑江

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