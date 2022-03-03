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【抗逆自強】前港龍空姐脫下制服 能屈能伸轉行揸電單車送外賣

健康 17:06 2022/03/03

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因為疫情，Alba曾經由空姐轉型成為全職送餐專員。

經歷過公司倒閉，疫情下失去工作，前港龍空姐Alba並不迷惘，跳出自己舒適區，不怕別人目光曾成為全職的Deliveroo送餐專員。在第五波疫情持續升溫情況下，送餐專員為她賺取額外收入之餘，還可以當作一份「散心的工作」，疫情下逆境自強。

喜歡周遊列國的Alba於2017年成為空姐，2019年考得電單車車牌，為了可以「練車」，Alba決定踏入外賣送餐專員行業，成為了兼職的送餐專員。「在星期六、日空閒的時間，會嘗試送一至兩個外賣訂單，看看自己是否熟路」。

林綺虹攝

對Alba來說兼職的送餐專員為興趣之餘，又可以賺取外快。可惜，直到2020年疫情肆虐，航班停駛，Alba收入大受影響。因此她決定轉型成為全職送餐專員，工作彈性，適合當時要隨時候命的空姐工作。

2020年10月，我跟全香港市民在同一天早上才知道公司倒閉。當時，除了送餐專員這份工作外，就沒有其他收入。

突如其來的消息，令Alba在送外賣的過程中，控制不著眼淚，一邊駕駛，，一邊送外賣，一邊哭。不過由空姐轉做全職送餐專員，沒有令Alba不習慣，而且有多一番體會。

不少客人對於Alba駕駛電單車，帶著頭盔送外賣，感覺很「神奇」，認為她是業餘送餐專員，但她並不怕別人的目光表示：「不是，我是職業車手。」

我覺得顧客服務很重要，希望收到外賣的客人會開心，自己亦會特別關懷與客人的關係，讓客人覺得做外賣態度都可以很好。

Alba認為，疫情逼使大家要懂得改變自己，能屈能伸。（林綺虹攝）

Alba指家人得悉她轉型為全職送餐專員，一開始雖然反對並感到擔心：「一開始屋企人會擔心，特別是爸爸媽媽比較擔心，因為一個女生送外賣，會收到一些訂單去工廠區，而工廠區都會有點危險。」但後來，Alba坦誠分享在工作上遇到的趣事，終得父母的支持。

他們聽到趣聞會樂意跟我討論，因為爸爸喜歡駕駛，他會一起討論香港的道路怎樣駕駛會快一點以及其他交通情況。

Alba坦言送餐專員的收入浮動，剛入行時因不熟悉道路，花上了45分鐘時間才可以完成一張訂單。熟練道路駕駛後，Alba己可以一小時內完成三張訂單。「送餐專員勤力的話就多勞多得，要視乎當天工作鐘數，平均一小時有150元。」

經歷了一年全職的送餐專員，為了有更穩定的收入，Alba於去年（2021）5月幼兒教育中心全職工作，把送餐專員一職轉換成兼職。即使有了固定收入，Alba亦視送餐專員為「散心」的工作，沒有放棄送餐專員的工作。

這份工作男女都同樣可以擔任，有時女生比較有優勢！

Alba表示做送餐專員過程，都得到不少同行的幫忙。例如遇到「大單」會叫她拿少一點，亦有人會指點道路，甚至幫會幫Alba在迴旋處開路。

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整個疫情的影響下，送餐專員又如何抗疫自保？Alba直言要勤力洗手，不要捽眼，盡量在不容易接觸到病毒及細菌的情況下送餐。

對於Alba來說，疫症是訓練大家如何改變自己，是一個轉換及變化，作為女性，其實與男性一樣，可以做到的事有很多。放下別人的目光，在疫情下跳出舒適區，嘗試不同的新挑戰。

一開始要放下自己建立的心血不容易，在原本的跑道轉換到另一個跑就都不容易，這個社會及環境，就是逼使我們要能屈能伸。

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記者：蕭雅文

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