【共用廁所】居家隔離共用廁所減少接觸傳播　網民推介一法寶+專家教3招防疫

▲ 居家隔離時共用廁所，網民推介一法寶減少接觸、傳染。

第五波疫情持續，確診個案急增，若須居家隔離，共用廁所可以怎樣減低感染風險？近日有網民推介一個法寶，表示可在馬桶安裝沖水感應器。此外，呼吸系統科專科醫生梁子超也曾分享如廁防疫三招，減少被確診家人傳染的風險。

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有網民在facebook群組「家居裝修設計分享Group」發文指，安裝這個廁所沖水感應器後，就可減少與同住家人之間的接觸，尤其現時不少人也須居家隔離。該網民指，這工具十分好用，並分享教學影片。有網友認同，並表示「非常方便」。

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從該網民上載的相片可見，安裝後，把手凌空放在感應器上面即可沖廁。她亦透露，在洗手盆亦安裝了可自動出水的水龍頭，同樣可減少接觸。帖文一出，有網友認為是個不錯的建議，但有人覺得自動廁板會較實用。另有人認為，安裝這些裝置是不必要的，有人覺得使用消毒噴劑更實際。

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梁子超：如廁後沖水要蓋好馬桶

呼吸系統科專科醫生梁子超早前接受TOPick訪問時表示，在家中的確診者應在個人空間獨處，另由於同住家人有機會已受感染，是隱形病人，因此也應盡量減少外出。

他指出，確診者應盡量留在自己的活動空間，在家時應戴上口罩，而病人及家人應注意手部清潔，接觸過的物品需妥善清理消毒。另外確診者與家人共用廁所時需留意以下幾點：

病人如廁後沖水時要蓋好馬桶，並以1:99漂白水消毒馬桶及觸碰過的位置。

沖廁時要打開廁所門，開抽氣扇待5至10分鐘，才讓下一位使用。

如與確診病人同一棟大廈的住戶，如廁後亦應打開廁所門及抽氣扇，以避免帶病毒的空氣經地台去水位、天井等抽入。因為如關門沖廁，廁所本身空氣會被抽走，造成負壓情形，繼而令病毒抽入屋內。

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責任編輯：羅嘉欣