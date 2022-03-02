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【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構

社會 13:14 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

快速抗原測試搜尋器。

本港第五波疫情爆發，政府派發快速檢測增加至10款，陽性個案可日後網上平台登記，但市面上不是全部快速抗原測試包都得到認可機構認證，測試結果存疑。

化學博士K Kwong今日（2日）表示，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華製作了一個網上快速抗原測試搜尋器，購買前上該網上搜尋器輸名品牌名字，就可了解有關測試包的資料，包括有沒有取得認證等。

在「快速抗原測試搜尋器」輸入政府10款相關品牌名字，包括妥析、Panbio、熱境生物、AESKU、FlowFlex、BGI YHLO、金沃夫、萬孚、和信及丹娜生物，惟輸入「妥析」品牌名字後，網站未能顯示任何相關資料。

快速抗原測試搜尋器：按此

【快速檢測】政府派發快速檢測增加至10款　陽性個案可日後網上平台登記，即看：【下一頁】

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

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