【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構

▲ 快速抗原測試搜尋器。

本港第五波疫情爆發，政府派發快速檢測增加至10款，陽性個案可日後網上平台登記，但市面上不是全部快速抗原測試包都得到認可機構認證，測試結果存疑。

化學博士K Kwong今日（2日）表示，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華製作了一個網上快速抗原測試搜尋器，購買前上該網上搜尋器輸名品牌名字，就可了解有關測試包的資料，包括有沒有取得認證等。

在「快速抗原測試搜尋器」輸入政府10款相關品牌名字，包括妥析、Panbio、熱境生物、AESKU、FlowFlex、BGI YHLO、金沃夫、萬孚、和信及丹娜生物，惟輸入「妥析」品牌名字後，網站未能顯示任何相關資料。

快速抗原測試搜尋器：按此

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記者：余思嵐