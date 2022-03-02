【兒童退燒藥】憂子女染疫家長急撲平安藥　樂善堂社區藥房良心價配退燒藥

▲ 樂善堂社區藥房以良心價為家長配退燒藥。

第五波疫情下出現不少兒童確診個案，有家長擔心子女染疫，急急預備平安藥，其中發燒藥最搶手，甚至供不應求。樂善堂社區藥房提供低燒及高燒藥水、退燒塞藥等，以良心價為家長配藥。

據「樂善堂社區藥房服務」facebook專頁資料，現時藥房設有九龍城滙豪大廈及太子始創中心兩間分店。而藥房提供5項服務，包括自費藥物SFI處方配藥、傷風感冒配藥服務、藥劑師一站式小病管理（例如皮膚癬、濕疹、肚痛肚瀉）、免費健康 / 藥物諮詢服務及平安藥包。

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良心價退燒塞劑$3一粒

該藥房在facebook帖文寫道，「我哋藥劑師團隊都日以繼夜地搜羅緊抗疫相關嘅藥物，希望可以幫到大家，一齊渡過艱難嘅時刻。」藥房以良心價出售藥物，例如Paracetamol撲熱息痛退燒塞劑$3一粒 / $15一排5粒、低燒藥水Paracetamol撲熱息痛$65一支、高燒藥水Ibuprofen布洛芬$42一支。藥劑師配藥時，會向家長詳細講解退燒塞劑的正確使用方法。

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今早樂善堂社區藥房更新消息指，暫時現貨還有低燒藥水Paracetamol撲熱息痛（250mg/5ml）、Tiffy Paracetamol撲熱息痛退燒塞劑（125mg） 、兒童化痰止咳、腸胃不適藥、大部分成人平安藥（適合上呼吸道及腸胃不適）。以上藥物貨存有限，先到先得，不設留貨及到貨通知。藥房又指，高燒藥水Ibuprofen布洛芬暫未有現貨，預計數日後可能到貨。

平安藥輪候時間1至3小時

由於藥房人數眾多，藥劑師團隊人手有限，他們提醒家長暫時勿WhatsApp詢問，可以直接到訪藥房購買，準備好小朋友的資料，包括中英文全名、年齡和體重，以及藥物敏感、長期病患及藥物記錄，以便藥劑師計算劑量及服用方法。

不過，疫情下家長配平安藥的需求急增，平安藥輪候時間需至少1至3小時，藥房請家長體諒，「我們很希望每位小朋友都用到，不好意思，只能安排到先到先得」。

太子分店設有取籌機，家長可以先取籌，再取平安藥表格，填寫小朋友個人資料，之後耐心在沙發等候區等待叫籌號。藥房貼心建議家長取籌後，安排好時間吃飯才回來，「唔想大家挨餓，請保重身體」。有關配藥詳情，家長可以留意樂善堂社區藥房的facebook專頁更新。

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責任編輯︰王明芳