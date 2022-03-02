【烏克蘭戰爭】烏克蘭8歲男孩訣別父親　兒子強忍淚水：爸爸會上戰場

▲ 烏克蘭男孩與父親訣別。

俄羅斯入侵烏克蘭令不少平民流離失所，不少烏克蘭家庭亦因男性成員接受國家徵召保衛家園，而被迫要與家人分離。一名烏克蘭8歲男孩訣別父親後接受訪問，雖然強忍淚水，但稚嫩面孔上，仍有著與年齡不相稱的成熟，小小年紀已知道「爸爸可能要上戰場」。

據路透社報道，烏克蘭戰火蔓延不斷蔓延，該國西部靠近波蘭的主要城市利維夫（Lviv）每日都湧入大量逃離家園的平民，火車站月台上亦人滿為患，這些人都希望搭上前往邊境的列車，躲避戰火。此外，亦有不少人乘坐撤離巴士向西逃亡。由於俄烏雙方鏖戰激烈，烏克蘭政府已經頒布動員令，徵召國內幾乎所有成年男性保衛國家，因此不少逃亡民眾，在離開前，都與即將踏上戰場的親人告別。

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其中年僅8歲的男童貢查魯克（Mark Goncharuk）面對無情戰火，卻異常勇敢和成熟，他在撤離巴士上，接受芬蘭記者訪問的片段，深深觸動網民心靈，被廣為流傳。小男孩邊說邊強忍淚水：

我們把爸爸留在基輔，他會變賣家當，去幫助我們的英雄、我們的軍隊。他甚至可能會上戰場打仗。

他透露，自己和家人向著邊境步行逾3小時，「原本要走上2、3天，慶幸遇到撤離巴士才讓我們可以搭車前行」。貢查魯克接受訪問時全程保持微笑，但最後說道父親時，仍難忍傷感，眼眶中滲出一滴眼淚。

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責任編輯：莊恭南