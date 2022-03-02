【疫下研究】煙癮深患嚴重新冠肺炎機率增近5成　港大中大稱煙民量跌或能減新冠確診者

▲ 煙癮深患嚴重新冠肺炎機率增近5成，港大中大稱煙民量跌或能減少新冠確診者。（資料圖片）

人類已知吸煙可引致疾病，不過原來亦較容易患上新冠肺炎。港大與中大聯合研究發現，人的煙癮越深，患上新冠肺炎輕微及嚴重肺炎病徵的風險會增加19%，患上嚴重新冠肺炎的風險亦會增加48%，研究團隊指可藉此在未來強調患上新冠肺炎是另一種吸煙的壞處，或有助吸引吸煙人士戒煙，或降低非吸煙者開始吸煙的意欲。

港大醫學院公共衞生學院聯同中大醫學院合作研究，透過分析大量人類基因組相關的研究數據，發現吸煙增加患上輕微至嚴重程度的新冠肺炎間的因果關係。有關研究文章已於同行評審藥物濫用期刊《Addiction》發表。

▲ （研究團隊提供）

現時大多數新冠肺炎的個案都屬輕微程度，吸煙會否增加相關的風險，目前尚未被確定。研究團隊故利用孟德爾隨機化方法，探討上述問題。慢性阻塞性肺病（COPD）是目前已知吸煙會帶來的有害影響，是項研究的另一目的則是要探討肺功能與COPD的作用，在吸煙與患上新冠肺炎風險中的關係。

透過測量方法「孟德爾隨機化」，研究人員利用過去462,690個基因研究中的吸煙相關基因數據「終生吸煙指數」，包括吸煙行為紀錄例如吸煙分量、吸煙時數及何時開始吸煙，以及來自人類新冠肺炎基因組關聯研究的逾250萬的大型基因摘要數據，分析了吸煙與患上新冠肺炎風險之間的關係。

研究團隊發現，一個人一生中的吸煙行為較嚴重時，患上新冠肺炎（包括輕微及嚴重肺炎病徵）的風險會增加19%，患上嚴重新冠肺炎的風險亦會增加48%。然而，肺功能與COPD的作用並不能解釋吸煙與患上新冠肺炎之間的關係。

是次研究是首個利用孟德爾隨機化方法，探討吸煙在患上不同程度新冠肺炎之角色的大型研究之一。研究結果顯示戒煙服務或有助減低市民患上新冠肺炎的風險。

港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫歐陽表示，從公共衞生的角度來看，未來或可強調患上新冠肺炎是另一種吸煙的壞處，這或許有助吸引吸煙人士戒煙，或降低非吸煙者開始吸煙的意欲。這不但能夠減少社區內的新冠肺炎個案，還可改善整體人口健康，尤其是由吸煙引起的疾病，例如心血管疾病和癌症。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安稱，是次研究採用的數據庫主要來自歐洲的人口，但吸煙引起新冠肺炎風險的影響，在其他種族上應該不會有太大的分別。毫無疑問，若團隊利用非歐洲人口的基因數據庫重複是項研究，將能提供有代表性的證據去支持相關公共衞生政策。吸煙人士有很大風險感染新冠病毒，並引發重症， 因此讓他們盡快接種新冠疫苗是非常重要的。

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責任編輯：陳麗娜