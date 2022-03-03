【Netflix劇集】《三十九》田美都公開獨門凍齡秘訣　39歲靠一招成功保少女肌膚

▲ 田美都擺脫《機智醫生生活》知性醫生形象，在《三十九》化身小三獲大讚。

Netflix韓劇《三十九》近日正式上架，播出短短4集已獲大批影迷支持，不但打入十大排行榜，韓國收視亦十分高，錄得超過7.4%收視率，反應熱烈。

由孫藝珍、田美都及金智賢主演，分別圍繞3位39歲中女「尷尬愛人」、「婚外情」與「姊弟戀」的故事，得到30歲以上女性觀眾共鳴感。

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獨門凍齡秘方

除了孫藝珍凍齡有方外，現實生活同樣為39歲的田美都擁有一張童顏臉，就算與圈外老公結婚接近10年，過住人妻的幸福，但沒有變成幸福肥。

原來她有獨門的凍齡秘訣，比任何瘦身產品更顯著，就是每天早上飲用紅石榴汁，既天然又健康。

紅石榴汁含有豐富的多酚、維他命C、E、輔酶Q-10等營養，能補充身體流失的營養，最重要是有抗衰老、抗氧化功效，令皮膚可以保持年輕，養出紅潤美肌，難怪快將登四的她仍保持零毛孔BB肌狀況。

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擺脫醫生形象

田美都憑韓劇《機智醫生生活》飾演「蔡頌和」醫生而人氣高企，《三十九》為其第二套電視劇作品。雖然劇中設定為已婚舊愛的小三角色，談著不倫戀，但作為戲劇新人由知性「蔡頌和」形象，化身成新劇中性格強烈的「鄭燦榮」，百變演技大獲好評。

有韓媒更評論，她成功擺脫《機智醫生生活》中的醫生形象，但小三角色卻「掩蓋了田美都本人的魅力，相當可惜」，看來這位女星將來有機會爭奪視后的寶座！

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獲影帝公開讚揚

短時間內爆紅的她，其實2006年已經以音樂劇演員身份出道，橫掃話劇和音樂劇屆各項大賞，還曾連續兩年拿下音樂劇「最佳女演員」。

連曾和田美都合作過音樂劇的影帝曹承佑，也公開讚美她：「她是我非常尊敬以及想要學習的音樂劇演員。」