【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義

內地供港物資首班列車抵港，行政長官林鄭月娥今日（2日）到場迎接，她表示，香港日常的食品都是來自內地，兩年的抗疫過程如何保證貨物物流供應也是工作的目標，為補充貨物供應，港府早前已開水路運輸，今日開通的是火車途徑，載貨量補足可能不大，但在十多年後再次以火車運輸意義很大，標誌中央援港力量大及迅速，未來供應量要商討是甚麼途徑運貨，港府會以不同運輸方法，盡最大努力維持本港食品供應。

隨疫情嚴峻，大量陸路運輸司機確診，列車只有9卡或補足量不大，但意義很大，因標誌火車運輸方法重啟及中央的支援力度。她強調，政府每日出稿列明鮮活食品的貨量及價錢，向大眾證明貨源充足，呼籲市民不用囤積食品。

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記者：陳麗娜