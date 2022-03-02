【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城

▲ 林鄭月娥稱行動須符4項原則，當局正認真籌備勸市民不要太擔心。（資料圖片）

有傳港府3月中推行全民檢測，特首林鄭月娥今日（2日）表示，港府在中央大力支持下，可以在短時間做多次檢測，以達至「清零」的目標，而有關行動要認真籌備。她說，當局早前已釋放訊息，指全民檢測即使會限制市民外出活動，但都一定可讓市民照顧到日常的生活，希望市民不要太擔心。

她又強調政府在全民檢測前會提供足夠的資訊，重申行動會照顧金融中心聯絡全球的角色，呼籲市民在細節敲定前不用太擔心。

她續指，整個全民檢測計劃需仔細策劃，並有4個指導性原則包括做得徹底、做得快速、有序、有效。其中，隔離設施是全民檢測最重要的配套，而昨日交付的青衣社區隔離設施已有市民入住，未來亦會有7幅土地可用，增加大量社區隔離設施。

至於食衞局局展陳肇始早前提到，不排除會在全民檢測時限制市民外出。林鄭今日表示當局現時所做的圍封檢測也有限制市民外出，強調全民檢測一定會考慮本港的實際情況，重申早前她已強調不會做一個全城市的封城。

她表示，某程度限制市民外出從而大幅壓縮人流的措施，當局早前已經實行，未來配合全民強檢也須做，但所做的範圍及程度會考慮市民的需要，最理想是所有感染人士及緊密接觸者都要送隔離。她表示抗疫一定要考慮現實情況，面對數以萬計的個案，不可能將所有人送到隔離設施。

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記者：陳麗娜、郭詩詩