【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞

TVB音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》自播出首集後掀，引起不少熱話。當中，在《聲夢JUNIOR》播出前已成大熱的Aster，繼續穩坐熱門席位。很多網民看好她可殺入四強，更指Aster與Yumi類型相近，希望二人能夠合作《跳舞街》或《狂野之城》。

除了Aster，擅長跳舞及彈結他的Crystal亦彈出，更被指很大機會殺入四強，全因她每次唱歌都很有力量，感情十足。

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除18位參賽者專注展現實力實踐演藝夢想，6位聲夢前輩級助教：蓮姐（林君蓮）、Rock（何晉樂）、Hugo（黃奕斌）、Aeren（文凱婷）、Lolita（蔡愷穎）及Archie（冼靖峰）也是用心幫助師弟妹，教小朋友如何捱過「比較」難關和指導師弟 妹如何挑選比賽歌曲。

另外，在《聲夢JUNIOR》番外篇除深入了解18位參賽年青人的演藝實力，更有很多大家意想不到的驚喜彩蛋。

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炎明熹姚焯菲分享經驗

其中一大彩蛋， Gigi炎明熹與Chantel姚焯菲以過來人身份真誠地分享經驗之談。

Gigi表示：「呢個階段好多人都想為你好，係咁畀一啲自己經驗或者意見你，你要去分析，否則上到台可能就一片混亂。」

至於Chantel則說：「我哋15個(聲夢學員)經歷咗咁多嘢，將來諗番係會好美好，所以都希望你哋好好珍惜依家呢段時間同埋享受呢個舞台。」

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推出《夢想這信仰》MV

另外，Aster在胡鴻鈞（Hubert）獻唱期間因貪玩舉手，結果竟遭Hubert 拉上台齊齊表演，被弄得不知如何是好的Aster除不斷傻笑、更自發地為Hubert伴舞，喜劇效果十足。

至於由Archie及Lolita填詞、6位助教合唱的《聲夢JUNIOR》主題曲《夢想這信仰》日前亦正式推出Full Version MV。