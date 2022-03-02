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【抗疫支援】教聯會招募教師組抗疫隊伍　約百位老師響應【不斷更新】

社會 14:07 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港疫情嚴峻，連日來有不同機構為本港送上支援。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續，各行各業受困，市民生活壓力沉重，天災無情，不過人間有愛，本地以至國內機構推多不同援助措施，幫助市民渡過難關。TOPick為大家整合各類支援資訊，攜手渡過世紀疫症。

【13:10】

教聯會聯同教師義工網絡及教工會，招募教師義工支援抗疫。因應特區政府於本月啟動全民強制檢測，加上社區各項服務需求龐大，需要大量的支援人員，教聯會近日聯同香港教育工作者工會及教師義工網絡現正招募教師擔任義工，組織教育界抗疫隊伍，參與各項相關工作，為抗疫出一分力。

宣傳推出後，同工反應熱烈，現已有約百位老師報名參加；教聯會呼籲同工積極響應，報名加入義工行列，希望能夠支援特區政府抗疫，幫助社會上有需要的人，雪中送炭，發放正能量，盼能盡快走出疫情困境。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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