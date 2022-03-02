  • 26°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星】黎啟峰棄做教師成唱作人　寵物離世啟發成出道作

娛樂 13:19 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

黎啟峰出道作以寵物為題。

曾參加《全民造星》的樂壇新人黎啟峰（Edward）正式出道，以自家創作《三生有幸給挑選》踏上唱作歌手的征途，以「說故事的人」的身份，與樂迷分享音樂。

Edward本是教師，工餘時間一星期兩天在餐廳演唱，怎料被前去用餐的土城娛樂營運總監聽到歌聲，繼而簽約成為歌手。

他指過程好奇幻：「純為興趣去表演，沒諗過會有星探或有人提拔，自己有何魅力吸引別人，我都答唔到。」Edward自覺一生人十分幸運，在2022年這個艱難時刻仍有機會做歌手，公司還為他太灑金錢落廣告兼出動宣傳車遊走各區，所以決心要以好歌及成績去答謝公司。

被發掘成唱作人。

Edward向來有寫歌，今次首支派台作品《三生有幸給挑選》，就用上他作曲的作品。「這歌講寵物同主人之間關係，由開始養寵物，到牠們生病或者老死而離開感受，MV便是怎樣面對寵物離別，如可梳理不開心情緒。」

他指：「首歌由我作曲，大學同學文偉業填詞，他是我大學時期一齊創作的伙伴，今次寫好曲後，文偉業來回只寫過一稿，完全冇改過，好清楚我想要甚麼，我亦好欣賞用好理性手法，例如『誰人都知一生多兜轉』來形容寵物離世必經階段。」

《三生有幸給挑選》

編曲部份，Edward找來曾為姜濤《Dear My Friend》編曲的Y. Siu操刀，他說：「我同營運總監都好鍾意《Dear My Friend》，因講朋友離世，《三生有幸給挑選》講寵物離開，兩者都有相似，所以相信可為首歌做到類同效果，而經討論後，特別加入弦樂部份，去加強傷感感覺。」

身為唱作人，Edward坦言有很多題材想寫，但他最想做一個「講故事的人（Storyteller）」，他說：「我好想透過音樂、旋律，令到大家有共鳴，但除咗唱情歌之外，都可以帶俾觀眾更多嘅主題嘅同時，亦想幫大家講佢哋嘅故事，所以之後嚟緊會有多兩首同寵物有關嘅歌曲，帶俾大家多啲心靈上面嘅慰藉。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
12:26 2022/02/28
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
今日 14:02
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
【索嬌回歸】鍾欣潼回復苗條身形+尖下巴 　阿嬌終覓合適減肥餐單
今日 12:26
【索嬌回歸】鍾欣潼回復苗條身形+尖下巴 　阿嬌終覓合適減肥餐單

你可能感興趣

【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
12:26 2022/02/28
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
今日 14:02
【聲夢JUNIOR】炎明熹姚焯菲傳授比賽心得　網民期待Aster與Yumi比舞
【索嬌回歸】鍾欣潼回復苗條身形+尖下巴 　阿嬌終覓合適減肥餐單
今日 12:26
【索嬌回歸】鍾欣潼回復苗條身形+尖下巴 　阿嬌終覓合適減肥餐單
歌手 全民造星 姜濤

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰