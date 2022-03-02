【全民造星】黎啟峰棄做教師成唱作人　寵物離世啟發成出道作

▲ 黎啟峰出道作以寵物為題。

曾參加《全民造星》的樂壇新人黎啟峰（Edward）正式出道，以自家創作《三生有幸給挑選》踏上唱作歌手的征途，以「說故事的人」的身份，與樂迷分享音樂。

Edward本是教師，工餘時間一星期兩天在餐廳演唱，怎料被前去用餐的土城娛樂營運總監聽到歌聲，繼而簽約成為歌手。

他指過程好奇幻：「純為興趣去表演，沒諗過會有星探或有人提拔，自己有何魅力吸引別人，我都答唔到。」Edward自覺一生人十分幸運，在2022年這個艱難時刻仍有機會做歌手，公司還為他太灑金錢落廣告兼出動宣傳車遊走各區，所以決心要以好歌及成績去答謝公司。

▲ 被發掘成唱作人。

Edward向來有寫歌，今次首支派台作品《三生有幸給挑選》，就用上他作曲的作品。「這歌講寵物同主人之間關係，由開始養寵物，到牠們生病或者老死而離開感受，MV便是怎樣面對寵物離別，如可梳理不開心情緒。」

他指：「首歌由我作曲，大學同學文偉業填詞，他是我大學時期一齊創作的伙伴，今次寫好曲後，文偉業來回只寫過一稿，完全冇改過，好清楚我想要甚麼，我亦好欣賞用好理性手法，例如『誰人都知一生多兜轉』來形容寵物離世必經階段。」

▲ 《三生有幸給挑選》

編曲部份，Edward找來曾為姜濤《Dear My Friend》編曲的Y. Siu操刀，他說：「我同營運總監都好鍾意《Dear My Friend》，因講朋友離世，《三生有幸給挑選》講寵物離開，兩者都有相似，所以相信可為首歌做到類同效果，而經討論後，特別加入弦樂部份，去加強傷感感覺。」

身為唱作人，Edward坦言有很多題材想寫，但他最想做一個「講故事的人（Storyteller）」，他說：「我好想透過音樂、旋律，令到大家有共鳴，但除咗唱情歌之外，都可以帶俾觀眾更多嘅主題嘅同時，亦想幫大家講佢哋嘅故事，所以之後嚟緊會有多兩首同寵物有關嘅歌曲，帶俾大家多啲心靈上面嘅慰藉。」