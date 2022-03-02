【最佳禮物】坐月煲薑水沖涼難沖花灑澡 陳嘉寶分享坐月沖涼神器

藝人陳嘉寶（Anjaylia）於1月誕下第3胎，3年抱3的她昨日（1日）在社交網分享了坐月神器，坦言希望可以幫到有需要的準媽媽們，而這個神器是她和丈夫黃頌祈在一次對話中發現的，Anjaylia還向老公撒嬌「為什麼不早點拿出來？」

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中國傳統智慧，產後坐月不能碰生水，據知因為未經煮沸的水質偏寒，不適合產後虛弱的媽媽使用。因為產後全身毛孔擴張，身體容易受寒氣入侵，老來很容易腰酸背痛，所以現今仍保留使用薑皮煲水沖涼洗頭的傳統，薑皮能驅風散寒，很適合產後使用。不過𢳂水沖涼，確實沒有用花灑沖涼那麼爽快舒暢。

所以陳嘉寶就分享了這個「坐月神器」給準媽媽們，她說：



就是這花灑，它是我本年度收到最棒的禮物！話說在Azaliah 出世前，我跟黃生說起坐月子最煩就是用薑水洗澡—，一大煲薑水放在浴室，一手𢳂嚟𢳂去，另一手又要塗抹和洗淨洗髮露、沐浴液…感覺手腳極度不協調，而且這樣子𢳂水，很快就會用完…要是薑水能夠從花灑出來就好了！

Anjaylia的老公就推介了他做戶外運動時，會用這種花灑來作淡水沖身：



我問他為什麼不早點拿出來，搞得我生前兩胎時坐月子用薑水洗澡洗得那麼狼狽！他的回答是：你又沒說…我怎麼會想到你要…

而Anjaylia說坦言有了這個花灑之後，用薑水洗澡洗得非常愉快，特別是天寒地凍的那幾天，甚至非常享受。她更介紹它的功能：「不要少看這花灑，它還可以分三檔調校水力。而且很省水！這一煲薑水，我每天洗頭洗澡還用磨砂去角質都夠用有餘。比起之前用𢳂水的方式省了很多水呢！」Anjaylia還提醒準媽媽們，可以自行上網search便攜式或自吸式花灑，就會找到同類的商品。

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責任編輯:陳麗薇

