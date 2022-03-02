  • 22°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 16:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最佳禮物】坐月煲薑水沖涼難沖花灑澡 陳嘉寶分享坐月沖涼神器

親子 15:31 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

藝人陳嘉寶（Anjaylia）於1月誕下第3胎，3年抱3的她昨日（1日）在社交網分享了坐月神器，坦言希望可以幫到有需要的準媽媽們，而這個神器是她和丈夫黃頌祈在一次對話中發現的，Anjaylia還向老公撒嬌「為什麼不早點拿出來？」

最新影片推介:


中國傳統智慧，產後坐月不能碰生水，據知因為未經煮沸的水質偏寒，不適合產後虛弱的媽媽使用。因為產後全身毛孔擴張，身體容易受寒氣入侵，老來很容易腰酸背痛，所以現今仍保留使用薑皮煲水沖涼洗頭的傳統，薑皮能驅風散寒，很適合產後使用。不過𢳂水沖涼，確實沒有用花灑沖涼那麼爽快舒暢。

所以陳嘉寶就分享了這個「坐月神器」給準媽媽們，她說：


就是這花灑，它是我本年度收到最棒的禮物！話說在Azaliah 出世前，我跟黃生說起坐月子最煩就是用薑水洗澡—，一大煲薑水放在浴室，一手𢳂嚟𢳂去，另一手又要塗抹和洗淨洗髮露、沐浴液…感覺手腳極度不協調，而且這樣子𢳂水，很快就會用完…要是薑水能夠從花灑出來就好了！

Anjaylia的老公就推介了他做戶外運動時，會用這種花灑來作淡水沖身：


我問他為什麼不早點拿出來，搞得我生前兩胎時坐月子用薑水洗澡洗得那麼狼狽！他的回答是：你又沒說…我怎麼會想到你要…

而Anjaylia說坦言有了這個花灑之後，用薑水洗澡洗得非常愉快，特別是天寒地凍的那幾天，甚至非常享受。她更介紹它的功能：「不要少看這花灑，它還可以分三檔調校水力。而且很省水！這一煲薑水，我每天洗頭洗澡還用磨砂去角質都夠用有餘。比起之前用𢳂水的方式省了很多水呢！」Anjaylia還提醒準媽媽們，可以自行上網search便攜式或自吸式花灑，就會找到同類的商品。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

責任編輯:陳麗薇
 

相關文章

【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚　三孩之母Anjaylia封肚復出　
16:37 2022/02/06
【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚　三孩之母Anjaylia封肚復出　
【星級育兒】陳嘉寶不怕女兒變港女　Anjaylia藉閱讀培養孩子正確價值觀
10:59 2022/02/17
【星級育兒】陳嘉寶不怕女兒變港女　Anjaylia藉閱讀培養孩子正確價值觀
【好僱主】心痛外傭做錯事被僱主剋扣食物動粗　陳嘉寶一招令姐姐安心留家防疫
13:01 2022/02/27
【好僱主】心痛外傭做錯事被僱主剋扣食物動粗　陳嘉寶一招令姐姐安心留家防疫

你可能感興趣

【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚　三孩之母Anjaylia封肚復出　
16:37 2022/02/06
【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚　三孩之母Anjaylia封肚復出　
【星級育兒】陳嘉寶不怕女兒變港女　Anjaylia藉閱讀培養孩子正確價值觀
10:59 2022/02/17
【星級育兒】陳嘉寶不怕女兒變港女　Anjaylia藉閱讀培養孩子正確價值觀
【好僱主】心痛外傭做錯事被僱主剋扣食物動粗　陳嘉寶一招令姐姐安心留家防疫
13:01 2022/02/27
【好僱主】心痛外傭做錯事被僱主剋扣食物動粗　陳嘉寶一招令姐姐安心留家防疫
生育 家庭關係 產後調理 懷孕 育兒心得 陳嘉寶

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰