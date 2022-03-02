【全城掃貨】搶糧寧願他日發霉生蟲也在所不惜 曾智華：愚蠢行為

每日黃昏，我肥碌都走去土瓜灣街巿，睇睇有乜靚海鮮，趁收檔前平平哋執番條海魚、肉蟹、生蝦或鮑魚返家歎。

前晚六點如常出動，揸車經過街巿外，已覺不尋常，因平日堆積如山的菜檔，吓，有無眼花，全部清倉？

再踏入街巿，九成半檔口冚旗，搞乜呀？

原來，前日大量假消息「入巿」，在手機轟傳。係呀，我都收到，話乜「立法會投票禁足」，又話即將無食物供應。

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小弟一睇，當佢笑料，因毫無常識也。但……原來香港咁多「驚弓之鳥」，一聽見壞消息就信咗先，不會先用理性系統，甚至乎基本常識去諗諗，就以「執輸行頭慘過敗家」心態去搶物資。

在呢個互聯網年代，乜嘢消息都可以光速傳遞，兼且，會viral（瘋傳），真係散播力勁過Omicron！

散播呢類假消息者，可能貪玩，也可能懷有搗亂社會動機，所以，政府必須以兩招對付！

一、假若有任何刑事成分，即拘捕即公告天下，以迅雷不及掩耳速度嚇窒仿傚者。

二、要與假消息鬥快，必須動用人手全天候監察社交媒體，一發覺出現假消息並開始散播，立即透過所有大眾廣播途徑（電視、電台、官方互聯網、記者會……）嚴正澄清。

以上兩招出齊，必會收到立竿見影之效。

事實，香港巿民個個最驚「無糧食」，所以為安心，有理無理都先儲大量食物，寧願他日發霉生蟲也在所不惜。

要戰勝這種心態，唯一用事實代替解釋。總之，供應多多都有，亂儲不必要糧食，乃愚蠢行為！

全文刊登於《經濟日報》，原題是《必須快過假消息》