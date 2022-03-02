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【學是疫學非】張寶兒+戴祖儀+何泳芍再出動　伙陳詩欣+陳欣茵+何依婷拆解坊間抗疫疑問

娛樂 15:23 2022/03/02

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「是非精」再次出動，《學是疫學非》拆解坊間抗疫疑難。

第五波疫情肆虐，廣大市民全力抗疫。繼《爭分奪秒同抗疫》後，無綫翡翠台將於 3 月 3 日（星期四）晚上 10 時 30 分推出另一抗疫節目《學是疫學非》，由「是非精」張寶兒、戴祖儀、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵及何依婷主持，更請來《醫醫，我不想再病了》的「護士」（流姑娘）何沛珈加盟客串。

為提升觀眾的抗疫意識，「是非精」再次出動，請來各個領域的專家，透過深入淺出的實驗，拆解各項抗疫疑難，與觀眾一起對抗來勢洶洶的疫情。

（大會提供）

解答坊間抗疫疑問

在新一輯《學是疫學非》中，一眾「是非精」將為觀眾提供實用的抗疫資訊，每集邀請不同範疇的專家，繼續以科學角度及透過科學實驗，解答坊間的種種抗疫疑問。

節目內容包括市民可怎樣在日常生活中減低感染風險、食肆隔板是否有效減低傳播、處理確診兒童的方法、該如何清潔載過確診者的車廂等。

最新影片推介：黃文標專訪

是非精介紹防疫小貼士

此外，更有專家講解疫苗技術原理、水渠播毒危機等熱門話題。因應政府呼籲，市民減少外出，長時間留在家中工作和抗疫。

有見及此，「是非精」亦於每集送上防疫小貼士，特意請來雷雄德博士（雷Sir）及註冊中醫師，分別推介多款家居運動與防疫食療，讓觀眾在抗疫同時亦能保持健康的體魄。

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專家解答問題

TVB在今晚（3月3日）播出的首集，「是非精」張寶兒、戴祖儀、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵與「流姑娘」何沛珈，將諮詢感染及傳染病專科醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷醫生及香港中文大學（深圳）教務處處長吳恒亮教授，解答最為市民關心的問題：家裡有確診者應如何處理，怎樣才能減低其他成員的感染風險。

「是非精」更邀得化學病理學系助理教授張栢恒博士及香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士為觀眾探討快速測試劑的原理及親身示範雷 Sir 教導的伸展運動及心肺、肌肉訓練。

最後，亦會送上黃嘉銳註冊中醫師的防疫飲食推介。

撰文 : TOPick柴犬出動

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