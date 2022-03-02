【幼兒確診】19月大兒染疫出院入住隔離酒店　媽媽分享所需物資及隔離攻略

▲ 媽媽分享BB入住隔離酒店所需物資及注意事項。

第5波疫情嚴峻，當中更有不少幼童染疫。有電視節目主持一家於2月中確診，19個月大的兒子更要住院治療，慶幸確診第8日可出院，並入住酒店隔離。媽媽分享出院後隔離攻略，包括需要準備的物資、BB食物、注意事項等。

電視節目編審、ViuTV及商台節目主持家媛，育有19個月大的兒子薯B，薯B在2月14日確診後入住伊利沙伯醫院，入院當日CT值為18，直至7日後，收到醫院通知，薯B情況穩定已沒有明顯病徵，但病毒量仍很高，所以需要安排薯B到隔離設施，待CT值至合格水平，即30或以上才能回家。

由於薯B年幼，父母其中一方可陪同入住隔離措施。在2月22日，薯B確診的第8日，家媛和薯B獲安排入住荃灣帝盛酒店，薯B入住時毋須服藥，除了沙聲和少許咳嗽，精神一切正常。家媛分享隔離的物資準備及BB的情況。

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親友送物資

至於親友能否運送物資，家媛指出，每個隔離設施做法不同，她和兒子入住的酒店容許在指定時間運送物資。指定時間為每日1100-1400 /1800-2000，要寫清楚房號及人名。留意物資並不會一交到酒店就馬上送到房門外。

入住第7日才安排檢測

另外，酒店稱沒有駐站的衛生署職員，而所有入住單張或是熱線都未能成功有人接聽，或是接聽後指該電話並不是負責處理本隔離設施。直至入住第3日，即2月25日，沒有任何人聯絡過他們做檢測或告知任何安排。

家媛幾經查詢，透過朋友問到，所有入住隔離設施人士，不論離院時CT值為多少或已留院多少天，均要到入住隔離設施第七日才會被安排做檢測。而暫時醫院機制，如果留院，2次CT值30或以上，BB可以出院回家。

因此，她建議父母在BB出院入住隔離設施前，先詢問BB的CT值，因為一旦出院就很難再得到任何支援。

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BB住院多日後情況

據家媛觀察，薯B和一同出院的一位7個月大的BB離開醫院時都十分冷靜，完全沒有哭鬧。薯B甚至有點呆滯，可能因為連續幾天都見着一班戴口罩的人。她在進入到酒店房，除下口罩跟孩子打招呼，他才有點微笑反應。

之後再看卡通片Cocomelon已經回復正常活潑，應該是舟車勞頓加上困在醫院多日，所以才有點呆滯。不過，晚上睡覺時，有點發惡夢的情況，父母可能要多加留意。

其他注意事項

家媛提醒，只有一名家長能陪同入住酒店，入住過程工作人員基於安全守則，不會協助你拿任何行李或上樓，家長必須自己抱着BB和推行李。因此，建議大家帶孭帶及易推的行李。盡可能只帶一件大行李及一件隨身行李，否則加上要照顧BB會難以兼顧。

另外，醫院建議家長在隔離期間要長戴口罩，特別是沒有確診的父母，因BB病毒量有機會仍然很高，容易傳染。BB出院時，亦要再三詢問BB剩餘的奶粉、濕紙巾、尿片數量，方便預算要再帶多少份量。

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責任編輯：林愛娜