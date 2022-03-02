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【全民檢測】林健鋒提三要求　冀至少提前10天公布具體方案讓市民準備

政治 14:57 2022/03/02

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經民聯林健鋒就全民強檢提出三個要求。（資料圖片）

政府正就全民強制檢測細化方案，不過坊間已傳出多個版本，經民聯林健鋒要求政府做好3方面工作，包括至少提前10天公布具體方案，亦要統一做好資訊發放工作及成立特別應變工作小組應對突發事件。

林健鋒指，全民強檢的工作全城關注，為了預留足夠時間讓全港市民準備，建議於落實前最少10天，公布具體方案及實際操作情況，包括圖文並茂列出確診者隔離或入院安排的優先次序，豁免禁足人士類別等，避免外界自行解讀，徒添爭議。

第二，政府要統一做好資訊發放工作，做好全方位宣傳工作，第一時間澄清或反駁網上不實傳言，穩定人心；而政府高官亦要一諾千金，「有碗話碗、有碟話碟」，以實際行動減少社會疑慮。

他又要求政府要成立特別應變工作小組，處理於全民檢測期間發生的任何突發事件，並承諾於合理時間內處理好，及時對外公布，以增加全民檢測透明度，提振社會抗疫信心。

另外，林健鋒指，之前曾到一個米倉實地了解，加上政府、超級市場先後保證食品、生活必需品等供應充足，呼籲市民不要急於搶購、自亂陣腳。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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