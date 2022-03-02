【性侵乘客】涉車廂內企圖強姦16歲酒醉女乘客　的士司機判囚

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53歲夜間的士司機於凌晨時分接載16歲酒醉外籍少女，駛至黃泥涌陽明山莊附近時，涉於車內企圖強姦對方，其後載少女到酒店睡覺，少女翌日醒來發現遭司機攬著，遂致電母親揭發事件。涉案司機早前經審訊後被裁定企圖強姦罪，今（2日）於高等法院被判監5年8個月，被告於法官退席後大呼「冤枉呀，冤枉人好得意咩」。

被告林少峯（現年54歲），案發時為的士司機，被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2020年5月16日，在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦女子X。

代表律師求情時指，被告於案中沒有使用暴力，亦沒有計劃行事，案中唯一加重案情嚴重性為被告是的士司機。代表律師指，事主案發時雖然年僅16歲，但比較成熟，創傷報告顯示事主患創傷後遺症，並繼續跟進中。代表律師續指，被告於案發時誤解事主行為，以為事主欲跟他做朋友，並非蓄意企圖與事主發生性行為，望法官從輕發落。

暫委法官判刑時指，被告刻意載事主到陽明山莊附近，明知在事主不會同意下企圖與她發生性交。被告自辯稱是事主先作主動，令他以為可與事主交朋友。暫委法官表示陪審團所作之裁決，反映並不接納其說法。

暫委法官斥責被告作為的士司機，其責任是運載事主到目的地，事主作為乘客相信司機，惟被告卻趁事主酒醉而犯下本案，令事主及其家人受創。暫委法官指，乘客須受保障，的士司機向酒醉女士埋手，會令公眾失去使用公共服務的信心。

暫委法官指，被告與事主為司機與乘客關係，案發時事主年僅16歲1個月，被告乘事主酒醉企圖與其發生性交，對事主及家人造成創傷，均為本案加刑因素。暫委法官強調，除了對犯案者施加懲罰外，亦須阻嚇同類案發生，被告的醫療情況及案中沒有使用暴力亦非求情因素，就企圖強姦罪判監5年8個月。

控方開案陳詞指，16歲事主X於案發前1天相約友人赤柱，事主喝醉後發生的事情已全無記憶。至案發日早上，事主於酒店房間醒來時，發現遭被告攬著，X驚慌下大叫，匆匆帶走個人物件後離開房間，並致電母親，其後報警。

被告被捕後稱於案發前晚上當夜更司機，並曾接載1名酒醉的外籍女子，被告稱曾「撩佢搞嘢」，之後便載她到酒店睡覺。控方指被告其後於警誡下承認曾「搞」少女，惟看不到對方有反應，遂以為對方同意。被告其後於錄影會面時否認曾說過「搞」，並指沒有進入X的陰道，以及是X主動提議的，並同意與他發生親密行為。

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記者：林育慧