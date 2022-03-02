【快速測試】市民疑港鐵車廂做快速測試　除罩撩鼻近10秒

第五波疫情爆發，本港連日來均有數萬人確診新冠肺炎。政府社區檢測中心大排長龍，不少出現病徵的市民均選擇以快速測試方式自測。最近有網友在社交網絡上載短片，有市民在港鐵車廂內做快速測試，更除罩近10秒，惹網民熱議。

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短片上可見，該名男子坐在車廂門附近，手中打開一包疑似快速檢測包。隨即他抽出檢測棒，除下口罩，在鼻子中採樣近10秒。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日於疫情記者會，亦特別提到市民不應在公共地方做快測，強調絕不建議，做法或令其他人承受感染風險，建議市民留在私人地方做快測。

TOPick已經向港鐵公司查詢，正等待回覆。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：袁澍