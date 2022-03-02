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【快速測試】市民疑港鐵車廂做快速測試　除罩撩鼻近10秒

社會 15:09 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情爆發，本港連日來均有數萬人確診新冠肺炎。政府社區檢測中心大排長龍，不少出現病徵的市民均選擇以快速測試方式自測。最近有網友在社交網絡上載短片，有市民在港鐵車廂內做快速測試，更除罩近10秒，惹網民熱議。

    點擊圖片放大
    +2

短片上可見，該名男子坐在車廂門附近，手中打開一包疑似快速檢測包。隨即他抽出檢測棒，除下口罩，在鼻子中採樣近10秒。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日於疫情記者會，亦特別提到市民不應在公共地方做快測，強調絕不建議，做法或令其他人承受感染風險，建議市民留在私人地方做快測。

TOPick已經向港鐵公司查詢，正等待回覆。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

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