【隔離設施】青衣方艙醫院用中國制式插座惹安全疑慮　保安局：入住配備轉插

▲ 傳媒拍攝到青衣方艙醫院房間內採用中國制式的兩腳及三腳插。（港台影片截圖）

由中央援建的青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）前日（2月28日）啟用，提供3,900個隔離床位，主要接收無病徵或輕症患者，惟有傳媒拍到到房間內使用的插頭制式，並非香港制式「三腳插蘇」，而是中國制式兩腳及三腳插頭，有網民憂慮入住或需自備萬能轉插，保安局其後確認房間內插頭屬中國制式，惟每人入伙前均會獲配備一個轉插，市民入伙時無須自備。

青衣方艙醫院啟用後暫未有開放予所有傳媒入內採訪，據政府新聞處昨日（1日）公布，由港台拍攝政務司司長李家超到場參觀的影片，亦有拍攝到房間設有的插頭制式並非本港常用的英式插座，而是中國制式的兩腳與三腳插頭，故港人常用電器將不能直接使用；而片段中的中國制式插座，亦有加上轉插，方能使用港版三腳插，房間內的櫃桶上，另放有拖板。

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有網民稱：

如果咁不幸被送入去的話，記得帶轉插，保證有出埠旅行嘅味道！

究竟會不會轉返插頭，好唔方便

會不會係非港人先住得呀?

有其他網民亦擔心有關插頭是否符合香港規格，電壓是否安全等，憂慮使用不合規格機電而出意外。

負責管理青衣隔離設施的保安局，回覆本網查詢時表示，由於設施由內地提供，房間內的插頭屬中國制式的兩腳與三腳插頭，惟每名人士入伙前，均會獲配備一個轉插，市民入伙時無須自備，亦可接駁電源；另外，每張床位均會配備一個「拖板」。

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記者：馮琪雅