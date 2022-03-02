【隔離設施】青衣方艙醫院疑使用內地插座　網民：入住需自備萬能插

▲ 青衣社區隔離設施房間內設有多床位及櫃桶等。（政府新聞處影片截圖）

由中央援建的青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）前日（2月28日）啟用，提供3,900個隔離床位，主要接收無病徵或輕症患者，網傳房間內部使用的插頭制式，並非香港制式「三腳插蘇」，而是中國制式兩腳及三腳插座，有網民憂慮入住或需自備萬能轉插。

有媒體早前拍攝的影片截圖，顯示方艙醫院房間提供的插頭制式並非本港常用的英式插座，而是中國制式的兩腳與三腳插頭，因此港人常用電器將不能妥善使用。

而青衣方艙醫院啟用後暫未有開放予傳媒入採訪，按政府昨日（1日）公布政務司司長李家超到場參觀的圖片及影片，均未有拍攝到相關插座。

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有網民稱：

如果咁不幸被送入去的話，記得帶轉插，保證有出埠旅行嘅味道！

究竟會不會轉返插頭，好唔方便

會不會係非港人先住得呀?

有其他網民亦擔心有關插頭是否符合香港規格，電壓是否安全等，憂慮使用不合規格機電而出意外。

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責任編輯：馮琪雅