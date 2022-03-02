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【全國兩會】民建聯提21項議建及提案　包括設誇境救護車服務

政治 15:24 2022/03/02

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民建聯一共提出21項建議及提案。（民建聯Facebook）

全國政協及人大會議本周在北京開幕。民建聯一共提出21項建議及提案，當中包括建議設跨境救護車服務。

民建聯會務顧問、全國人大常委譚耀宗建議，設跨境救護車服務，容許兩地救護車跨境直接接載患者，毋須在邊境口岸接駁，兩地應就交通規例及發牌制度等磋商，包括研究透過非政府機，構專營跨境救護車服務，使用特定口岸的跨境救護車專屬通道。他續指，建議有助減輕香港救護車的壓力，加上未來會愈多港人到大灣區居住及工作，回港就醫需求會上升。

此外，民建聯又倡，進一步擴大回鄉證，在內地使用範圍，便利港人在內地工作及生活、優化定向招募港澳選拔內地公務員的政策，吸納更多來自不同學科的人才、在港建立抗戰歷史紀念館及中國共產黨展覽館等。

正在深圳的譚耀宗稱，36位人大代表全部都想出席兩會，但現時有10人因疫情無法北上，有部份則因曾接觸確診者而未能上京，包括他本人、團長馬逢國、基本法委員會副主席譚惠珠等，而按計劃團員會明天赴京，但最終人數要明天才知悉，希望有一半人能夠成行。

他續指，今次是本屆人大最後一次會議，但香港疫情前所未見的嚴重，完全理解中央收緊安排。被問到今次會否其最後一次參與兩會，譚耀宗稱年底才換屆，未思考、未決定。

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責任編輯：陳宛彤

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