【第五波疫情】今日新增55,353宗確診　再多55間院舍出現確診個案【不斷更新】

本港新冠疫情嚴峻，政府今日（2日）召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

【17：36】

被問及存放遺體的冷凍貨櫃何時啟用，李立業稱各間醫院會有各自的時間表。

【17：21】

有報道指，以飲料進行快速檢測會驗出陽性結果，被問及會如何避免市民濫用網上呈報平台？歐家榮表示，相信快速測試呈報網站推出後，市民會善用平台，政府亦有可能抽查部份快速測試聲稱陽性個案，為他們再做核酸檢測。

【17：14】

歐家榮再次提醒市民，不應在公眾場所進行快速檢測。

【17：12】

公眾殮房數量不足問題，醫管局已聯絡供應商安裝冷凍貨櫃，臨時可暫存500具遺體，詳情即看【下一頁】。

【17：10】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，快速測試呈報網站相信將於本星期內推出，詳情即看【下一頁】。

【17：05】

被問及全民檢測的詳情，歐家榮指，現時在國際間進行大規模檢測的經驗仍少，雖然坊間討論甚多，但無論早做還是遲做全民檢測，均有其好處和壞處，強調最終目標仍是動態清零，呼籲市民在全民檢測前，仍要應檢盡檢。

【16：55】

港大微生物學系講座教授袁國勇早前指，有私院洗腎病人因快速測試驗出陽性，而被轉至公院醫治，惟現時公院已如戰場，形容做法是「道德錯誤」。

李立業回應指，現時有60宗個案，循相關機制由私院轉到公院接受治療。他呼籲私家醫院，如病人已康復，可讓他們回到私家醫院接受治療，詳情即看【下一頁】。

【16：44】

被問及青衣方艙醫院的入住情況和配套，共用廁所會否導致交叉感染？李立業表示，昨日已有病人開始入住，但現時未能提供實際入住情況。至於設施管理方面，則需由其他政府部門負責。

【16：42】

李立業表示，公立醫院隔離病床使用率已達87.5%，為隔離病床使用率的上限，詳情即看【下一頁】。

【16：40】

歐家榮表示，確診數字的倍增在預期之內，現時確診個案趨勢繼續向上。他又指，越來越多市民經快速檢測確診，預計快速測試呈報平台面世後，確診個案會再度上升，詳情即看【下一頁】。

【16：36】

再有117名患者離世，年齡介乎58歲至100歲，大部份未有接種疫苗，詳情即看【下一頁】。

【16：34】

截至昨天為止，累計有670間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，總共涉及3650名院友及1150名員工，詳情即看【下一頁】。

【16：30】

歐家榮指，新增55,353宗確診。昨日新增55間院舍出現個案或爆發，其中40間為安老院舍，15為殘疾人士院舍，涉及716宗個案。

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記者：TOPick港聞組