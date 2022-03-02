【死亡個案】再多117名患者離世　年齡介乎58歲至100歲

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

本港第五波疫情嚴峻，今（2日）新增55,353宗確診，再創單日新高。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會時表示，過去24小時再多 64名病人情況危殆，當中55位沒有接種疫苗；88人情況嚴重，當中64位沒有接種疫苗；另有117人離世，涉及73男44女，年齡是58歲至100歲，有78人居院舍，110人是長者，95位沒有接種疫苗，6位打兩針，16位打一針。

較年輕的離世病人詳情如下：

59歲女病人，有長期腎病，於天水圍醫院洗血中心病情惡化，2月28日入院，3月1日凌晨約2時離世。

61歲男病人，有長期腎病，在家抽筋暈倒，送大埔拿打素急症室，3月1日凌晨入院，同日離世。

60歲男病人，有癌症病史，2月15日經瑪嘉烈急症室入院，延至3月1日早上離世。

58歲女病人，她自去年11月起因精神病患於九龍醫院長期住院，2月中旬時感染新冠病情惡化，轉送伊利沙伯醫院，昨日下午離世。

此外，由於數據滯後，當局公布，2月26至28日再有43名病人離世，涉及31男12女，年齡介58歲至99歲。李立業又指，昨日呈報的死亡個案應為116名。

第五波疫情至今，有967名病人在公立醫院離世，疫情至今共有1,172名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多590病人已出院，隔離病床使用率是87.5%。

現時共有6,400名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；約760名病人在竹篙灣社區隔離設施隔離。

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記者：黃穎津