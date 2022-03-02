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【疫情分析】今日確診5萬餘宗確診　歐家榮：未見頂預期之內會繼續上升

社會 16:49 2022/03/02

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本港每日確診數字仍數以萬計。（陳永康攝）

第五波疫情爆發，本港每日新增數以萬計的確診個案。衛生署衛生防護中心公布指今日有55,353宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，5萬多宗個案，是在預期之內，疫情未有見頂，趨勢仍然繼續向上。他指越來越多市民會以快速測試呈報陽性，數字會進一步上升。

歐家榮說，衛生防護中心公共衛生化驗所對2,299宗做了化驗，當中6個L452呈陽性，1876個樣本懷疑是omicron，於下102仍在化驗，215病毒量不足。

新增55宗個院舍爆發疫情，40位安老院舍，共716宗個案，488宗是院友，228是職員。港島18間，九龍23 間，新東1間，新界西13間。一共670間院舍有爆發疫情。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指64名病人危殆，55人沒有打針，88人嚴重，64人沒有打針。117人離世，73男，44女，58-100歲，有78人來自院舍，95人沒有打針，16人打了一針，6人打了2針，110位都是長者。

  • 59歲女病人，腎病，天水圍洗血中心惡化，2月28日入院，3月1日過身。
  • 61歲男，有腎病，在家中抽筋，3月1日入那打素醫院，其後離世。
  • 60歲男性，癌症患者，2月15日經瑪嘉烈的急症室入院，3月1日過身。
  • 58歲女性，九龍醫院長期住院者，感染病毒後惡化，送去伊利沙伯醫院，昨日下午過身。

 

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

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記者：袁澍

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