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【院舍爆疫】再多55間院舍出現爆發　涉及448名院友及228名員工中招

社會 16:37 2022/03/02

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第五波疫情爆發至今，累計有多間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症。（資料圖片）

本地疫情持續失控，蔓延2個月的第5波疫情累計確診個案已破28萬宗，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（2日）出席疫情記者會。

歐家榮表示，截至昨天為止，累計有670間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，總共涉及3650名院友及1150名員工。

過去24小時，新增了55間院舍出現個案，其中18間位於港島、23間位於九龍、1間位於新界東、13間位於新界西，涉及716宗個案，涉及448名院友及228名員工。當中涉及40間安老和15間殘疾人士院舍。

本港現時已有約一半安老院舍出現感染群組，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，縮短院舍長者兩針間距至14至21日。歐家榮稱，長者感染新冠病毒後，出現重症及死亡個案的機會較年輕人高，因此衞生署會有一系列措施提高長者接種，至於長者注射三針疫苗之間相隔的時間，聯合科學委員會會審視科學證據，再提出新的建議。

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記者：陳麗娜

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