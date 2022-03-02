【快速測試】快速測試呈報網站本周內推出　陽轉陰市民無須再被隔離

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，今（2日）新增55,353宗確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，快速測試呈報網站相信將於本星期內推出。他表示，推出後會預計新增大量確診個案，因有大量市民快速檢測陽性，未有再做核酸檢測，故當局未能掌握這些個案，估計過去一星期有大量市民快測陽性後留在家中。他預料確診數字在平台推出後會有大幅上升，可反映實際個案數字。

他續指，平台設有追溯期，具體日期會在推出後由食衞局公布，而舊個案不會加入當日新增確診數字。市民如在指定日期曾快速測試陽性便需要登記，以期讓當局掌握實際確診數量，判斷疫情走勢。如檢測陽性市民已轉為陰性，當局亦會補發資料，市民須提供身份證及檢測陽性樣本相片，亦須申報檢測陽性當日的日期，以確定病人及其家居接觸者的隔離日期。當局會透過電子方法補發隔離令予市民。如市民在檢測陽性第7日測試已轉為陰性，市民只須登記，無須再被隔離。

歐家榮表示，當局正努力建設平台，但若推出時大量市民同時登記，或會出現網絡擠塞，他強調會盡量避免這個情況。

歐家榮稱，相信快速檢測出現假陽性比例會佔相當少的一部分，雖快測的敏感度比核酸低，但能有效偵測病毒量高的病人，而當局近期亦測試13個快速檢測品牌，發現都能有效驗出Omicron病毒。他又表示，相信市民會善用系統，不會虛報，但當局不排除會抽查一些呈報個案，再進行核酸檢測，具體會待系統推出後再作安排。

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記者：黃穎津