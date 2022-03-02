【澳門疫情】2名澳門居民香港回澳後確診　金巴下周一起減至雙向各一班

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（2日）表示，有2名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，被列為輸入個案。

應變協調中心指，63歲男性澳門居民，去年12及今年1月共接種了2劑國藥滅活疫苗，今年上月20日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性。

另外一名6歲男性澳門居民，沒有接種新冠疫苗，隨其母親及家傭於上月19日由香港自駕入境澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性，

中心又稱，由下周一起，香港往返澳門班次調整為下午3時雙向各開出一班，其他班次取消。香港往澳門的金巴班次即日起暫停在線售票，旅客需按已預訂的專門醫學觀察酒店確認單內的提示乘車。

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責任編輯：余思嵐