  • 22°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】2名澳門居民香港回澳後確診　金巴下周一起減至雙向各一班

社會 15:47 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（2日）表示，有2名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，被列為輸入個案。

應變協調中心指，63歲男性澳門居民，去年12及今年1月共接種了2劑國藥滅活疫苗，今年上月20日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性。

另外一名6歲男性澳門居民，沒有接種新冠疫苗，隨其母親及家傭於上月19日由香港自駕入境澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性，

中心又稱，由下周一起，香港往返澳門班次調整為下午3時雙向各開出一班，其他班次取消。香港往澳門的金巴班次即日起暫停在線售票，旅客需按已預訂的專門醫學觀察酒店確認單內的提示乘車。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
今日 13:14
【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
今日 13:42
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
今日 13:50
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
【快速測試】市民疑港鐵車廂做快速測試　除罩撩鼻近10秒
今日 15:09
【快速測試】市民疑港鐵車廂做快速測試　除罩撩鼻近10秒

你可能感興趣

【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
今日 13:14
【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
今日 13:42
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
今日 13:50
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
強制檢測 疫苗 冠狀病毒 編輯 疫情 澳門 香港 酒店

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰