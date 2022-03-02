  • 22°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】北京同仁堂向港府捐出10萬盒「藿香正氣片」　邱騰華稱物資充裕籲市民放心

社會 15:54 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

北京同仁堂向香港特區政府捐赠十萬盒藿香正氣片。（陳靜儀攝）

第五波疫情失控，大量確診市民滯留社區，令不少市民瘋搶市面上的中成藥自保。北京同仁堂國藥有限公司今日(2日）向香港特區政府捐贈10萬盒、總值近600 萬元的「藿香正氣片」，向有需要人士派發以支援香港抗擊疫情。

抗疫物資捐贈儀式今日在政府物流營運中心舉行，商務及經濟發展局局長邱騰華指，感謝中央支持，透過不同渠道向本港捐贈抗疫物資。他主動提到近日的搶購潮，指已聯絡過超市負責人等，均反映本港物資供應並不缺乏，又強調本港和內地合作，整體貨物供應有保證，呼籲市民放心。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

食物及衞生局副局長徐德義表，藿香正氣片是內地認可的新冠診療中成藥，有一定療效，今批物資約三分二會透過食衞局分配給醫管局，提供予入住社區隔離設施、或在18間中醫教研中心的市民使用，另外亦有向受封區檢測影響的居民派發。 

北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席運營官林曼指，根據中醫理論新冠病毒是由「濕」所引起，而藿香正氣片作用正是去濕健脾胃，對紓緩新冠症狀例如腸胃屙嘔有紓緩作用。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
今日 13:14
【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
今日 13:42
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
今日 13:50
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
【性侵乘客】涉車廂內企圖強姦16歲酒醉女乘客　的士司機判囚
今日 15:01
【性侵乘客】涉車廂內企圖強姦16歲酒醉女乘客　的士司機判囚

你可能感興趣

【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
今日 13:14
【快速檢測】化學博士K Kwong推介 IT界發明快速測試搜索器 　打品牌名就知認證機構
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
今日 13:42
【食品供應】內地供港物資首班列車抵港　林鄭月娥指載貨量補足或不大但具意義
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
今日 13:50
【全民檢測】林鄭月娥稱行動須符4項原則　強調會考慮本港實際情況不作全城市封城
超市 經濟 疫情 同仁 發展局 香港 北京 商務及經濟發展局 正能量 食物及衞生局

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰