【正能量】北京同仁堂向港府捐出10萬盒「藿香正氣片」　邱騰華稱物資充裕籲市民放心

▲ 北京同仁堂向香港特區政府捐赠十萬盒藿香正氣片。（陳靜儀攝）

第五波疫情失控，大量確診市民滯留社區，令不少市民瘋搶市面上的中成藥自保。北京同仁堂國藥有限公司今日(2日）向香港特區政府捐贈10萬盒、總值近600 萬元的「藿香正氣片」，向有需要人士派發以支援香港抗擊疫情。

抗疫物資捐贈儀式今日在政府物流營運中心舉行，商務及經濟發展局局長邱騰華指，感謝中央支持，透過不同渠道向本港捐贈抗疫物資。他主動提到近日的搶購潮，指已聯絡過超市負責人等，均反映本港物資供應並不缺乏，又強調本港和內地合作，整體貨物供應有保證，呼籲市民放心。

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食物及衞生局副局長徐德義表，藿香正氣片是內地認可的新冠診療中成藥，有一定療效，今批物資約三分二會透過食衞局分配給醫管局，提供予入住社區隔離設施、或在18間中醫教研中心的市民使用，另外亦有向受封區檢測影響的居民派發。

北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席運營官林曼指，根據中醫理論新冠病毒是由「濕」所引起，而藿香正氣片作用正是去濕健脾胃，對紓緩新冠症狀例如腸胃屙嘔有紓緩作用。

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記者：蘇文軒