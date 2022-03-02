【司法覆核】不滿疫苗通行證剝奪入商場權利　再有巿民入稟申司法覆核

▲ 不滿疫苗通行證剝奪入商場權利，再有巿民入稟申司法覆核。（資料圖片）

政府於上周四(24日)開始實施「疫苗通行證」前，已有兩名巿民分別入稟高院提出司法覆核，指有關措施限制其到街巿及超市等處所，日前再有1名巿民入稟申請司法覆核，指不打疫苗針不可進入商場及不可以工作，是剝奪其基本權利，要求就損害作賠償。

申請人覃惜紅(譯音)，建議答辯人為特首林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始。

申請人於自行撰寫的入稟狀指，不打疫苗針不可以進入商場和不可以工作，是剝奪其基本權利，向法庭申請禁止及強制令，以及就損害作出賠償。

早前已有兩名巿民就政府實施的「疫苗通行證」入稟申請司法覆核，質疑有關措施剝奪其到超巿及街巿等處所，以及指強迫巿民接種疫苗屬歧視等，要求法庭頒令擱置有關措施，並頒下禁制令。

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記者：林育慧