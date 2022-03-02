【醫護染疫】醫管局指累計4,322名醫護染疫　當中600名已復工

▲ 醫管局指累計4,322名醫護染疫，當中600名已復工。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情嚴峻，蔓延2個月的第5波疫情累計確診個案已破28萬宗，重創本地醫療系統，醫護染疫令公營醫院人手短缺問題雪上加霜。政府今日（2日）召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

李立業表示，公立醫院隔離病床使用率已達87.5%，為隔離病床使用率的上限，另外，約70名病人入院篩查時確診，約150名同房病人被列為密切接觸者。至今共有4322名醫管局員工染疫, 600名員工已復工。

過去24小時再多117名患者離世 ，年齡介乎58歲至100歲（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：陳麗娜