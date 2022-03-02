【快速檢測】8大零售商推出15元快速測試套裝　料每日可供應2000萬套【一文看清售賣點】

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市面快速測試套裝短缺，創投基金公司啟明創投與本港多間零售商及物流公司合作，每日引入2,000萬套符合歐盟標準的快速測試套裝，並會將建議售價限制在港幣15元或以下。

已經確認參與計劃的零售商包括：

APITA

UNY

U 購 Select

士多 Ztore

千色Citistore

快圖美FOTOMAX

莎莎

順豐速運

嘉里物流

鄰住買Neigbuy

聯想（資訊科技咨詢和實施支持）

啟明創投表示，歡迎本港所有大型零售商加入計劃。有關零售商需要承諾快速抗原測試套裝只可於本地售賣，用作香港的防疫抗疫。每批快速抗原測試由10萬件起，每件零售價不可超過港幣15元。

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責任編輯：陳梓蔚