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【快速檢測】8大零售商推出15元快速測試套裝　料每日可供應2000萬套【一文看清售賣點】

社會 15:56 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

市面快速測試套裝短缺，創投基金公司啟明創投與本港多間零售商及物流公司合作，每日引入2,000萬套符合歐盟標準的快速測試套裝，並會將建議售價限制在港幣15元或以下。

已經確認參與計劃的零售商包括：

  • APITA
  • UNY
  • U 購 Select
  • 士多 Ztore
  • 千色Citistore
  • 快圖美FOTOMAX
  • 莎莎
  • 順豐速運
  • 嘉里物流
  • 鄰住買Neigbuy
  • 聯想（資訊科技咨詢和實施支持）

啟明創投表示，歡迎本港所有大型零售商加入計劃。有關零售商需要承諾快速抗原測試套裝只可於本地售賣，用作香港的防疫抗疫。每批快速抗原測試由10萬件起，每件零售價不可超過港幣15元。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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