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【藥物供應】藥劑師籲市民勿盲搶藥　拆解撲熱息痛與布洛芳分別及謬誤

社會 22:00 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

藥房退燒藥清空配相。 （陳永康攝）

本港確診個案中，近二千名青少年及兒童需要入院，其中有30名2歲以下幼童入住深切治療部，家長擔心小朋友染疫亦不斷搶購撲熱息痛、布洛芬等退燒藥物。不過，小朋友發燒應服用哪款藥物？兩款藥物又有何不同？香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問時拆解有關迷思及謬誤。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明指出，常用於紓緩新冠肺炎病徵的藥物包括撲熱息痛、布洛芬，不過兩款藥物在功用上並非相同，其中含撲熱息痛成份的藥物，例如是必理痛等有退燒、止痛功效，而布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，一樣有退燒、止痛功效，不過它再多一個消炎的功效。他又特別提到布洛芬在降溫方面，比撲熱息痛可降低體溫攝氏0.2度，而且其非醫生處方藥物。

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坊間有不少說法，指撲熱息痛及布洛芬不可一同進食，他就表示此為一個謬誤，因有研究顯示，如果兩款藥物一同進食，有機會比只吃其中一款更快有助身體降溫，不過，他不建議16歲以下人士，長期同時服用撲熱息痛及布洛芬紓緩止痛。

他指出，即使小童出現發燒情況也不需急於服藥，可先以多飲水、多休息、用暖水洗澡或擦身，讓身體逐漸降溫，也提醒家長毋須太過恐慌，搶購藥物。

最新影片：【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

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記者：郭詩詩

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