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【飛虎3壯志英雄】隱形筍盤愛心爆棚助流浪動物　吳卓羲持半億物業愛收藏名車

娛樂 16:46 2022/03/02

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吳卓羲愛心爆棚，出錢出力幫助流浪狗隻。

近日TVB正播映劇集《飛虎3壯志英雄》，劇裡吳卓羲飾演飛虎隊成員高子樂，而一直被封「TVB御用警察」的吳卓羲今次又再「衝動」上身，他所演的高子樂曾自持聰明而擅離崗位。

不過現實中的吳卓羲個性不但止不衝動，更十分冷靜，甚懂投資之道，身家豐厚的他手持近半億物業外，更珍藏多隻名錶和7部名車，而這位鑽石王老五不忘回饋社會，出錢出力幫助流浪動物。

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吳卓羲於《飛虎3壯志英雄》演飛虎隊員。

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投資物業保值

屋邨長大的吳卓羲於2000年入讀TVB藝員訓練班，其後慢慢成為當家小生，及至2008年，吳卓羲返內地拍劇搵「真銀」，吸金力大增的他投資買「磚頭」。

他於2013年首次置業，以900萬元購入深井碧堤半島1200呎單位，如今已升值至1700多萬元，據悉該物業是他送給媽媽的禮物，卓羲可謂待母至孝。

吳卓羲擁有7部名車。

身家逾半億

另外於2017年，吳卓羲於古天樂介紹下認識玄學家苗師傅，於師傅指點下，吳卓羲購入一個2000幾呎物業，該單位用作出租投資之用，他曾自誇於3年內供滿該物業。

有報道指吳卓羲起初擔心樓價太高負擔不起，加上預料不到何時升值，幸最終聽從師傅意見而入決定「入市」，之後卓羲更向媒體透露有意購買第三個單位，估計其身家已多於半億。

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收藏名錶名車

此外，身家豐厚的吳卓羲鍾情名車和名錶勞力士，他持有超過40隻名錶及7架名車。

去年吳卓羲跟《飛虎2》演員亮相林盛斌（Bob）主持的TVB節目《Tiger’s Talk》分享家中收藏品。眾人談到誰擁有最多車，一致認為是吳卓羲。

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開玩具博物館

吳卓羲表示：「我有些車是可以升值的，有些則是20多年的車款，有的在外面的價錢一直有上升，當然亦有部分車的價格會下降。除金錢外，也需要有資格方可購買。因某些車是限量的，是別人不賣給你。」

他同時又謂：「我的個人興趣就是放在車上，基本也少機會在街上走路，唯一只是待在家中或是在車內。」

另外，喜歡買模型和玩具的吳卓羲於北京設了一個3層高的玩具博物館，更免費開放給市民參觀，

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愛心爆棚愛護動物

這位圈中「隱形筍盤」不但財力驚人，吳卓羲更愛心爆棚，出心出力幫助流浪狗，在前年41歲生日那天，因為得悉「大樹下」的兩隻狗狗靚B跟朗朗患病，而且醫療費十分昂貴，機構內有又3隻年老的狗狗近日死掉，故吳卓羲捐了一筆款項作為狗狗的醫療費及用作處理後事。

於2018年9月「山竹」襲港，由於狗場附近有不少塌樹，他與助手更到狗場幫忙，加入義工團一起清理塌樹。同時帶備乾糧贈義工，可說十分細心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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