【澳門疫情】本港過去一周至少7人返澳門後陽性多涉無症狀　6歲童偕母返澳9日後檢測陰轉陽

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本港第五波疫情仍嚴峻，消息指今日錄逾5萬宗感染個案，創兩年多疫情以來單日新高。而過去一周，澳門亦不乏接獲香港入澳者檢出陽性，最新為一名6歲男童，上月19日隨母及家傭由香港自駕入境澳門，於酒店醫學觀察第8日檢測陽性，患童無病徵，現正隔離治療。

涉疫6歲男童為澳門居民，沒有接種新冠疫苗，2月19日隨母親及家傭由香港自駕入境澳門，持有採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明；入境時採樣檢測結果呈陰性，被安排到皇庭海景酒店作醫學觀察，其於2月20至28日檢測結果均為陰性，至昨日（1日）呈陽性。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患童已獲安排到路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離，目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

翻查資料，連同上述個案，澳門2月24日至今日，過去一周至少錄得7人由香港返澳門後檢測陽性個案，大部分都屬無症狀感染，不列入確診個案；有5人已完成接種兩劑新冠疫苗，幾乎全部患者入境檢測均屬陰性，隨後於酒店接受醫學觀察期間檢出陽性。當中一名63歲澳門男居民，今年初接種一劑疫苗，上月19日由香港經金巴返澳，於酒店接受醫學觀察第5日發病，檢測陽性，列為澳門第81宗確診個案。

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責任編輯：陳正怡