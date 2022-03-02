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【開心速遞】鄺潔楹副業全線蝕到入肉　Judy損失至少6位數字

娛樂 16:20 2022/03/02

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鄺潔楹留在家做運動。

本地第五波疫情嚴峻，今日（3月2日）更新增超過5萬宗確診個案，數字屢創新高。這個疫情打擊香港經濟社會，令不少市民工作都大受影響，就如藝人鄺潔楹（Judy）都一樣，Judy經營的副業因疫情大受影響令到零收入，認真蝕到入肉。

皆因Judy去年年中有感本地疫情緩和，分別投資曲奇餅、女裝及健身室，生意亦相當不錯。不過隨後因新一波疫情突襲，加上政府實施的措施，令她生意大受影響。

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健身室被逼停業

Judy透露原定本周要為單元劇《神奇的燈泡》開工，但因為TVB所有劇組現時因疫情而全面停工，故要延期至另行通知。

至於副業方面，她在去年10月投資6位數字開設的健身室，最初的營業額都不錯，但後來直至今年1月要關閉，就連一對一為學生設計的上門課程都做不到，所以要白交租，即使業主很好有減租，但都要交6位數字租金，令Judy很苦惱。

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【我要做業主2】鄺潔楹跟家人2千呎豪宅曝光　Judy贏在起跑線斥900萬首置上車

網上直播帶貨

至於時裝生意方面，她透露原定今個月尾推出12款春夏服飾，惟預計疫情下影響市民購物慾，故暫定會延遲兩個月再推出市場，

不過為免貨品囤積，Judy有意當網紅在網上開直播帶貨。她又指幸好曲奇餅沒有實體店，雖然仍接到網上送貨訂單，但疫情嚴重做不了，已經停了2個星期。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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