【幼童染疫】疫情至今30名2歲以下幼童入ICU　兒科醫生：Omicron可影響中樞神經

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，Omicron會攻擊幼童的上呼吸道，影響患者出現流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛及四肢乏力等病徵。（資料圖片）

本港第五波疫情非常嚴峻，先後有4名確歲幼童離世，引起社會對幼童確診的關注，專家指，第五波疫情至今，截止上個月底共有1939名17歲或以下兒童或青少年感染新冠病毒而入院，當中49人需入住醫院深切治療部，佔2.52%，而前四波疫情則合計約1000名17歲或以下兒童或青少年感染新冠病毒而入院，「多了好多」。

醫院管理局今日（2日）公布，自今波疫情以來截至周一（2月28日），入院的確診兒童個案的徵狀、病情等資料的初步分析，發現入院的1939名17歲或以下兒童中，有781名為2歲或以下的幼童，佔約40%，比例最高；其次為5至11歲，有約545人；12至17歲有366人，及3至4歲有247人。

於1939名入院的患者中，有49人須接受深切治療，當中兩歲以下患者比例最高，有3.84%（30人），其次是5至11歲兒童，有2.02%（11人）需要接受深切治療，及12至17歲兒童，有1.36%（5人）、3至4歲則有1.21%（3人）。

年齡 入院人數 接受深切治療人數 比率 2歲或以下 781 30 3.84% 3至4歲 247 3 1.21% 5至11歲 545 11 2.02% 12至17歲 366 5 1.36% 總數 1939 49 2.52%

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，Omicron會攻擊幼童的上呼吸道，影響患者出現流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛及四肢乏力等病徵。而根據科學文獻，一般多數病情嚴重者均是年長、免疫系統未成熟、及長期病患者。尤其針對2歲或以下幼童，因他們未曾接觸冠狀病毒，亦未能接種疫苗，「故首當其衝成為高危的一群」。對於早前有4名確診病童離世，他指實際情況仍有待病理解剖才可有定論。

他指，臨床上絕大多數兒童新冠患者病情輕微，在7至10天內可以康復出院，籲家長毋須過分擔心。不過，由於Omicron會攻擊幼童上呼吸道，令他們的上呼吸道收窄，及影響中樞神經，導致神志不清，提醒家長若幼童持續抽筋超過30分鐘、心口痛、嘴唇發紫、持續高燒，家長便要召救護車。

他續指，家長於等候救護車期間，若幼童有抽筋情況，應幫助患者「打側個頭」，避免患者被口腔分泌物「濁親自己」，同時應觀察患者的抽筋情況，「是一邊手抽抑或雙手一齊抽」，記下後告訴醫生，有助醫生斷症。

他引述香港兒科學會建議，若家長一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、神智轉變或模糊，以及持續發高燒及抽筋等跡象，應立即到醫院求醫；又提到若家中有人確診及送往隔離，家人要戴好口罩，避免與患者接觸或共用物品，保持家居空氣流通，以1比49漂白水消毒患者用品。

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記者：洪芷晴