【防病湯水】潤肺化痰通便美肌 中醫推介西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯【附食譜】
保健美顏 15:42 2022/03/03
疫症來襲，增強自身免疫力可從飲湯入手。如欲潤肺化痰、排便暢通，註冊中醫師許懿清在其facebook專頁推介一款用西洋菜、羅漢果煲的湯水，亦有助預防生病。
最新影片推介：
西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯
功效：清肺、潤肺、化痰；防生病；助暢便、美肌。
材料（4人份量）：
- 西洋菜 1斤
- 羅漢果 1個
- 南杏 30克
- 北杏 18克
- 瘦肉 1.5斤
- 陳皮 1小塊
- 生薑 3片
- 鹽 少許
- 水 2500毫升
做法：
- 1. 西洋菜洗淨；羅漢果去殻（殻可另外加清水煮成羅漢果茶）；瘦肉汆水切塊。
- 2. 全部材料（西洋菜及鹽除外）放煲內，加清水用猛火煮沸。煮沸後加西洋菜，轉中慢火煮1.5小時，加鹽調味即成。
備註：
- 如果喜歡羅漢果殻的甜味，也可以與湯同煮，不影響功效。喝湯吃菜，更有利暢便。
許醫師接受TOPick訪問時表示，此湯性質較溫和，但寒性體質人士以及對上述材料過敏者，不宜飲用。若有疑問，建議先咨詢中醫師。
內容獲「許懿清中醫師」授權轉載
責任編輯：黃泳欣