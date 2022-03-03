【防病湯水】潤肺化痰通便美肌　中醫推介西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯【附食譜】

▲ 潤肺化痰、通便、防生病，中醫推介西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯。

疫症來襲，增強自身免疫力可從飲湯入手。如欲潤肺化痰、排便暢通，註冊中醫師許懿清在其facebook專頁推介一款用西洋菜、羅漢果煲的湯水，亦有助預防生病。

最新影片推介：

西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯

功效：清肺、潤肺、化痰；防生病；助暢便、美肌。

材料（4人份量）：

西洋菜 1斤

羅漢果 1個

南杏 30克

北杏 18克

瘦肉 1.5斤

陳皮 1小塊

生薑 3片

鹽 少許

水 2500毫升

做法：

1. 西洋菜洗淨；羅漢果去殻（殻可另外加清水煮成羅漢果茶）；瘦肉汆水切塊。

2. 全部材料（西洋菜及鹽除外）放煲內，加清水用猛火煮沸。煮沸後加西洋菜，轉中慢火煮1.5小時，加鹽調味即成。

備註：

如果喜歡羅漢果殻的甜味，也可以與湯同煮，不影響功效。喝湯吃菜，更有利暢便。

許醫師接受TOPick訪問時表示，此湯性質較溫和，但寒性體質人士以及對上述材料過敏者，不宜飲用。若有疑問，建議先咨詢中醫師。

內容獲「許懿清中醫師」授權轉載

責任編輯：黃泳欣