  • 23°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防病湯水】潤肺化痰通便美肌　中醫推介西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯【附食譜】

保健美顏 15:42 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

潤肺化痰、通便、防生病，中醫推介西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯。

疫症來襲，增強自身免疫力可從飲湯入手。如欲潤肺化痰、排便暢通，註冊中醫師許懿清在其facebook專頁推介一款用西洋菜、羅漢果煲的湯水，亦有助預防生病。

最新影片推介：

西洋菜羅漢果南北杏瘦肉湯

功效：清肺、潤肺、化痰；防生病；助暢便、美肌。

材料（4人份量）：

  • 西洋菜 1斤
  • 羅漢果 1個
  • 南杏 30克
  • 北杏 18克
  • 瘦肉 1.5斤
  • 陳皮 1小塊
  • 生薑 3片
  • 鹽 少許
  • 水 2500毫升

做法：

  • 1. 西洋菜洗淨；羅漢果去殻（殻可另外加清水煮成羅漢果茶）；瘦肉汆水切塊。
  • 2. 全部材料（西洋菜及鹽除外）放煲內，加清水用猛火煮沸。煮沸後加西洋菜，轉中慢火煮1.5小時，加鹽調味即成。

備註：

  • 如果喜歡羅漢果殻的甜味，也可以與湯同煮，不影響功效。喝湯吃菜，更有利暢便。

許醫師接受TOPick訪問時表示，此湯性質較溫和，但寒性體質人士以及對上述材料過敏者，不宜飲用。若有疑問，建議先咨詢中醫師。

內容獲「許懿清中醫師」授權轉載

責任編輯：黃泳欣

 

相關文章

【抗疫湯水】染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲　中醫推介雪梨湯潤喉化痰紓緩症狀
17:51 2022/02/24
【抗疫湯水】染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲　中醫推介雪梨湯潤喉化痰紓緩症狀
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
17:48 2022/02/22
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
17:16 2022/02/09
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】

你可能感興趣

【抗疫湯水】染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲　中醫推介雪梨湯潤喉化痰紓緩症狀
17:51 2022/02/24
【抗疫湯水】染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲　中醫推介雪梨湯潤喉化痰紓緩症狀
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
17:48 2022/02/22
【潤肺湯水】發燒外感過後仍然咳嗽痰多　中醫推介3款湯水清熱增強肺氣【附食譜】
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
17:16 2022/02/09
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
健康養生 養生 喉嚨痛 食療湯水 食譜 中醫

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀