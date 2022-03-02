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【第五波疫情】太古基金捐1550萬元助弱勢社群抗疫　包括提供食品及清潔用品

社會 16:37 2022/03/02

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（太古基金FB）

太古集團慈善信託基金今日（2日）表示，捐款港幣1,550萬元助香港社區抗疫，協助弱勢社群渡過逆境。

「信望未來」的最新項目於三月啓動，包括

  • 捐款港幣900萬元，支援香港社會服務聯會超過30家非牟利機構成員，向弱勢社群提供適切服務；捐款港幣350萬元，派發熱食飯盒、易於保存的主要食糧、食物及清潔衛生用品予長者、街道清潔工友及難民等弱勢社群，熱食飯盒由社企合作夥伴銀杏館及喜樂餐飲烘焙提供，主要食糧由樂餉社提供，而食物及清潔衛生用品則由香港守護尊嚴中心提供
  • 額外向「信望未來」的「營造東涌」計劃撥款港幣200萬元，透過非牟利機構合作夥伴包括香港聖公會東涌綜合服務、鄰舍輔導會，以及小彬紀念基金會，為一直受助於太古基金的東涌弱勢長者、兒童及青少年提供應急物資及教育支援
  • 向「信望未來」的合作夥伴基督教關懷無家者協會增加撥款港幣100萬元，為生活在惡劣居住環境的社群提供支援，改善身心健康。

太古集團又稱，「信望未來」的抗疫項目已惠及逾319,000名香港市民。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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