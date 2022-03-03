【抗疫食譜】營養師推介4款無添加劑沙甸魚罐頭 在家自製有營沙甸魚菜式

▲ 營養師Gloria分享沙甸魚罐頭食譜。

連日來不少市民到超市瘋狂掃貨儲糧，在家如何可以食得健康？本港註冊營養師Gloria在個人fb專頁分享食譜，推介沙甸魚罐頭食材，表示罐頭食物未必就是無營養；現超市內還有不少茄汁沙甸魚罐頭，提議特殊時期市民可以購入儲備在家。

Gloria在貼文中分享4款罐頭沙甸魚，指出都是消委會評較少污染物、無添加防腐劑、長者小朋友都可以安心食用的健康沙甸魚。事實上，罐頭沙甸魚的omega 3 比新鮮石斑高近10倍，有豐富蛋白質，有助維持免疫力之餘還可補充鈣質，幫助舒緩壓力、幫助入睡；其鹽分及油分亦無超標。

抗疫食譜: 茄汁沙甸魚炒飯/意粉

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4款超市有售健康沙甸魚罐頭

▲ 4款超市有售健康沙甸魚罐頭。（圖源：註冊營養師Gloria - Nutri Life）

左上：少辣，腥味最不明顯；食譜中也是用這款。超市售約$14/罐

左下：香草味較濃，適合用作意粉料理

右上：腥味最明顯

右下：蕃茄味最濃郁，少許腥味

1罐內基本有完整3-4條魚，骨軟；食用時感覺不到有魚骨，所以小朋友和老人都不用怕會哽骨。

材料 ( 2人份量 )：

番茄沙甸魚 1罐

洋蔥 半個

番茄 1個

白飯 1碗

茄汁 1湯匙

油 1茶匙

蔥粒 3湯匙

辣椒/辣椒片 1 隻 / 1-2茶匙 ( 按個人喜好 )

做法：

番茄洗淨去蒂，切粒；洋蔥去皮切粒

番茄沙甸魚用叉子壓碎

下油，細火燒熱易潔鑊，加入洋蔥煮約3分鐘炒香，再加入番茄，炒大約2分鐘直至水份蒸發

倒入番茄沙甸魚煮熱

再加入白飯/紅米飯拌勻

可加入茄汁、蔥粒、辣椒或辣椒片調味拌勻後即成

除了炒飯版本，也可以用60克意粉製作

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：羅嘉欣