【家族榮耀】「進擊的小三」劉悅影視模三界發展　獲黎明張敬軒睇中任MV女主角【多圖】

▲ 23歲劉悅憑《家族榮耀》小三一角備受關注，成功由模特兒轉型為演員。

在TVB熱播劇《家族榮耀》內飾演「進擊的小三」Mandy Lin的劉悅（Jenn），被觀眾影射為現實中「最強小三」Mandy Lieu，與飾演馬家二少爺的黃浩然搞婚外情，並誕下一名私生女。

她在劇中使出終極招數，以性感內衣上陣，誘惑有婦之夫，可惜最後不敵「正印」楊茜堯，兩母子被送回馬來西亞。

擔演此角的劉悅現實中性格進取，畢業於香港專業教育學院化學科技高級文憑的好，投身模特兒行業，與熊黛林及Angelababy屬同一模特兒公司。現年僅23歲，出道短短幾年間已接洽不少廣告，成為品牌新寵兒。

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ViuTV劇入屋

2019年曾與李佳芯合作拍廣告微電影《可能一直都在》，其後踩過界參與影視作品，2019年在ViuTV劇集《地產仔》飾演MIRROR成員Stanley（邱士縉）的前女友Carman獲得關注，當中化身不同OL造型，演活女神級索秘書。

同年，她還參與電影《母夜叉》，實行三線多方面發展。

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被黎明張敬軒睇中

去年8月，劉悅被天王黎明及張敬軒看中，應邀擔任兩人的MV《乾杯》&《Old Fashioned》女主角，劉悅亦分享向兩位歌王集郵的合照，開心留言謂：「小女子三生有幸能夠跟兩位天王合作，請大家一定要多多支持。」看來她星途無可限量！

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試過拍拖最短8小時

身高1米70的劉悅身材高佻、外表冷艷，有別於一般甜美風的女神。她更不時在社交網上載時尚美感的相片，以另類性感派福利。

劉悅曾自言是個典型處女座的表表者，屬完美主義者，擇偶條件非常高，自爆最短拍過的一次拖只維持了8小時，而分手原因是對方在進食時發出聲音，加上食相不雅，令她難以忍受。