【醫護壓力】遺體滯留急症室前線醫護嚴重體力透支　前線感無助：好絕望

▲ 疫情嚴峻，急症室超出負荷，前線醫護嚴重體力透支。

疫情嚴峻，今日新增55,353宗確診，再創單日新高。多間公立醫院急症室淪陷，有前線醫護表示，求診人士近8、9成都是快速測試呈陽性者，病人如排山倒海般前來，醫院人力物力難以負荷：「急症室可以擺到人嘅地方都擺晒，我哋基本上返工都係好絕望。」呼籲輕微病徵或無病徵的患者可在藥房買藥物自理，如症狀嚴重才前往急症室。

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在公立醫院急症室工作的前線護士劉凱文（Cyrus）在ViuTV節目《今日疫情》接受主持陳安立及沈殷怡訪問，透露目前在醫院工作的情形。

劉凱文表示，急症室工作非常辛苦，每日上班都像噩夢一樣，並留意到排山倒海前來求診的人士，8、9成都是快速測試呈陽性者。而醫院人手已達樽頸位，每天上班面對的病人遠超醫院人力物力可負荷：

基本上急症室可以擺到人嘅地方都擺晒，我哋基本上返工都係好絕望。

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他又稱，醫護休息時間不足，體力透支嚴重，工作全程無停手仍不能照顧所有病人需要，感到心灰意冷：「唔使食飯唔使飲水唔使去廁所，返工8個鐘好似摩打手，千手觀音冇停過，我哋都無辦法滿足晒全部病人嘅要求，我哋係好心力交瘁，好絕望。」

呼籲輕症者勿前往急症室

劉凱文呼籲，市民要做好監察自己有否出現病徵，如果出現輕微病徵或無病徵，可以在藥房買藥物自理。他提醒，最重要留意自己有沒有嚴重症狀，如果有就一定要去急症室：「急症室絕對無辦法幫你解決到你嘅問題，因為如果快速測試呈陽性嘅話，未必再有需要嚟急症室。」

他感嘆，前來急症室求診的人士多是長者，當醫護派藥時在茫茫人海中呼喚病人姓名，但卻沒有回應：「個畫面就好似，鐵達尼號啲人跌晒落海，水手喺度嗌有無生還嘅人，基本上啲院友病友係無辦法可以回應到我哋。我哋就好似傻婆傻佬咁，逐個手帶去睇、去搵佢哋，所以我哋嘅工作係好艱巨。」

殮房爆滿遺體滯留急症室

早前有公立醫院急症室醫護透過Instagram貼出急症室情形，指出因公眾殮房爆滿，伊利沙伯醫院急症室放有具傳染性的遺體（Cat II Body），而明愛醫院亦一度將遺體放在露天位置。

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醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻其後表示，近日死亡個案有所增加，部分病人去到急診時已經比較垂危或心臟停頓等，現行程序是需將遺體轉去衛生署的公眾殮房進行研究解剖等，但目前部分遺體來不及運走。

醫管局已盡力將遺體放在醫院殮房暫存，但因最近死亡個案增加，部分遺體或需先放在急症室適當地方，希望食環署及衛生署盡快將遺體運走；並表示會與病人家屬和殯儀業界保持溝通，希望可行情況下家屬可盡快領走遺體，以騰出殮房空間。

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責任編輯：羅嘉欣