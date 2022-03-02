【醫生爸爸】醫院爆煲醫護染疫堅持支援前線　醫生爸爸：最害怕家人被感染

▲ 醫生爸爸最怕年幼女兒受感染。

本港疫情步入嚴峻時刻，公營醫療系統承受巨大壓力。今日新增逾5萬宗確診，再創單日新高。有醫院臨床腫瘤科醫生表示，人手不足，加上同事確診，令情況更加惡化，幸有症狀較輕微的醫護，自願以不同方式，繼續為前線提供支援，讓大家士氣為之振奮。

不過，他仍十分擔心家人會被長期在醫院工作的自己感染而確診，只能每日靠祈禱舒緩心理壓力。

身處抗擊疫情最前線的臨床腫瘤科醫生王俊威表示，醫院每日都有許多病人，很多人受感染，醫院早已不勝負荷，「確診者、初步確診者、密切接觸者，全部都要逼埋同一個空間」。他又透露，同一團隊中，也有不少同事確診，

以前係10個煲7個蓋，依家變左10個煲5個蓋。

他又指，腫瘤科的醫護人員，有時難免會被感染，「好多步驟唔可以等，例如電療，做開係唔可以停，如果唔係癌細胞會反彈，如果病人有鼻咽癌，你都要頂硬上繼續做，所以都幾大心理壓力」。

不過，王俊威慶幸有一眾好同事，

我哋士氣都仲幾好，近期好多同事確診之後，如果症狀輕微，或者休息幾日之後，都會返醫院，佢地就接曬啲Dirty Jobs做，例如巡確診病人嘅病房。全部都係義務咁做，就算真係返唔到醫院，都會開ZOOM，同當值醫生一齊診症，研究病人病情。佢地畀咗我哋其他同事好大鼓舞。

王俊威育有兩名分別2歲及5歲的女兒，疫情期間，較少陪伴家人，同事，亦害怕在醫院感染病毒，帶回家中令小朋友染疫。

王說，第五波疫情初時，得知第二宗小朋友病故的個案，感到非常震驚，「因為知道佢走之前，有好嚴重嘅症狀，好多拼發症，最後入ICU搶救咗好耐，都係救唔返，覺得好慘痛」。他其後立刻帶小朋友接種疫苗，所幸女兒並無特別副作用。

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他指，疫情期間工作壓力加上害怕家人感染病毒的心理壓力，也令他有不少負面情緒，

作為基督徒，我每日不時都靠祈禱，舒緩我心理上嘅壓力；我亦都盡量維持正常生活，做平時想做嘅事。

而疫情開始後，他更是重拾兒時音樂的興趣，買了一台鋼琴回家，休息時會彈琴紓壓。

至於兩位爸爸的小情人，王指，二人算是乖巧，理解爸爸工作繁忙，不會苛求太多陪伴，但有時仍會童言無忌，「有時會問我，『爸爸你點解要做醫生咁辛苦嘅？點解唔做老師，可以留係屋企做嘢啊？』」他則會笑答女兒：

因為爸爸唔識做老師啊，爸爸淨係識救人咋。

他又透露，太太也是醫院藥劑師，也經常要面對患者，有一定風險，兩夫妻也一早計劃各種後備方案，但最重要的措施，仍是打針避免重症。

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責任編輯：莊恭南