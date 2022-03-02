【煽動文件】涉發表煽動文字共14罪　譚得志被裁定11罪成月底判刑

▲ 人民力量副主席譚得志（快必）。（資料圖片）

人民力量副主席譚得志（快必）涉於2020年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等不同口號，譚早前否認發表煽動文字等共14罪，今（2日）於區域法院被裁定7項發表煽動文字等共11罪成，1項串謀發表煽動文字及2項公眾地方作出擾亂秩序行為罪則不成立。法官裁決時指，被告曾對警員呼喊辱罵言詞及粗言穢語，任何人聽到和看到被告人當日的「出位」表現，都不難看見被告的狡猾和惡毒心腸。被告還押至3月31日判刑，以索取背景報告。

被告譚得志（49歲）今被裁定7項發表煽動文字、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項舉行未經批准公眾遊行及1項拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令共11項罪罪名成立；餘下1項串謀發表煽動文字及2項公眾地方作出擾亂秩序行為罪則不成立。

控罪指，譚得志於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啟田商場外，干犯以上控罪。

法官陳廣池於書面裁決書指，他相信任何人都不爭議巿民的所有自由都不能無限放大，凌駕其他人甚至國家社會的權利和國家安全，問題在於有否在合乎比例及情理的限制。

法官表示，相信這是第2次在刑事審訊中，法庭被要求解讀「光復香港‧時代革命」的意思和含意。法官指，辯方傳召專家證人刻意引用一些匿名，沒有確實來源的意見和訪問來支持某些論點，法官認為這有違專家證人對法庭應有的專業責任。

法官指，被告在大埔海濱公園露天劇場中煽動他人解散警隊，詛咒警察甚至禍及警察家人。同時被告採用及叫喊「光時」口號，自然是不循合法途徑促致改變香港的依法制定的架構，被告當時的煽動意圖明顯不過。

法官續指，被告曾在銅鑼灣崇光百貨外帶領一群約70至80聚集圍觀者，向身處附近戒備的警員呼喊辱罵言詞及粗言穢語。法官指，任何人聽到和看到被告當日的「出位」表現，都不難看見被告的狡猾和惡毒心腸。

法官再指，被告在2020年5月23日，已在Facebook隱晦地號召他人，翌日到東角道「各自各」行街，可見翌日在被告主持下有一個未經批准的集結。被告亦提及健康講座作為限聚令豁免的因由，反映他是知道聚會有問題。法官指，被告大多以廣東話叫喊，但被帶離現場時竟用全英語叫喊政治陳述。法官表示不知道被告是否向著在其前方狀似外國記者說出他的訴求，從而向外國傳媒自我宣傳一番。

法官續指，從被告在黃大仙港鐵站A出入口外發表的宣言中，不難看見被告迫切希望贏了初選，進入立法會來進行激進行動。被告為了討好選民，煽動人們憎恨或藐視共產黨和特區政府，打壓建制派，亦屢屢呼喊「光時」的口號，煽動意圖明顯不過。法官遂將被告還押至3月31日判刑，以索取其背景報告。

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記者：梁錦麟