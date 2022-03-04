【第五波疫情】林鄭月娥晤梁萬年　目標兩周內完成院友疫苗接種

▲ 特首林鄭月娥與內地專家團會面。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥與國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年及內地專家組會面。她感謝梁萬年在多個範疇提出中肯務實意見，又指同意專家意見指港府當前要務是集中醫療資源在最有需要的患者身上，加強防治輕症轉為重症，減少重症甚至死亡個案。並提到，食物及衞生局正推動私家醫院協助治療非新冠病人，從而紓緩公營醫療系統的壓力。



港府表示，雙方在會面中討論大量安老院及殘疾院舍院友確診及死亡個案，特區政府完全同意內地專家組的意見，正加緊安排院友接種疫苗，動員更多公私營醫護外展隊到院舍進行接種，以兩星期內完成為目標。另外，會優先安排被感染的長者到專門為院友而設、位於亞洲國際博覽館和即將啟用位於啟德郵輪碼頭的社區隔離及治療設施；病情穩定的長者，會轉送到位於體育館的暫託中心。

林鄭月娥對中央至今先後派出3批專家來港，表示衷心感謝。強調會繼續帶領特區政府切實負起主體責任，盡快穩控第五波疫情。

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責任編輯：林曉君